台積電飆高不回頭 台股飛越27000點

台積電昨股價一度來到1445元，再創新高，終場收在1435元、上漲35元，市值來到37.21兆元。（中央社）

〔記者卓怡君／台北報導〕OpenAI再放大招，與超微（AMD）達成重磅協議，超微將提供AI晶片給OpenAI，每年規模高達數百億美元，AI永動機投資持續運轉，費城半導體指數噴出再創高，台股在中秋連假過後，由台積電（2330）領軍再飆新高，開盤直接飛越27000點大關，電子權值股台達電（2308）大漲逼近千元大關，記憶體族群、被動元件、PCB上游材料強漲，玻璃陶瓷、電器電纜、塑膠、油電燃氣等傳產族群勁揚，加權指數終場飆漲450.89點，收在27211.95點，成交量放大至5710億元。

盤中創1445元新高 終場收1435元、上漲35元

台積電昨股價一度來到1445元，再創新高，終場收在1435元、上漲35元，市值來到37.21兆元，占集中市場市值達42.3%，比重同步創高。

請繼續往下閱讀...

三大法人昨合計買超58.8億元，其中外資買超6.7億元、投信賣超61.5億元、自營商買超113.6億元；外資台指期淨空單昨增加2849口，累積外資台指期淨空單約2.37萬口。

統一證券指出，展望後市，日本自民黨主席高市早苗有望成為日本首位女首相帶動日股大漲，台積電10月16日法說會可望傳遞樂觀訊息，目前台股技術線型強勢，有望續戰新高，惟法國新總理閃辭、雙十節長假效應，台股本週僅有三個交易日，仍須提防節前獲利賣壓，預期短線上震盪盤堅、類股輪動，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股。

國票證券分析，本週台股僅有三個交易日，預計今明兩日將出現觀望氛圍，但資金持續湧入科技權值股，整體多頭格局仍未改變，且隨著台積電法說會將近，電子族群預期將持續由AI概念股領軍，有望帶動指數再創新高，AI族群仍為盤面熱點，當前仍可偏多因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法