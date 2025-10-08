仿效川普 歐盟鋼鐵關稅擬增至50％

歐盟計畫提高進口鋼鐵關稅。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟將於七日仿效美國總統川普的關稅策略，計畫提高進口鋼鐵關稅，並且削減配額，以保護歐盟陷入困境的鋼鐵業免受中國廉價進口鋼鐵競爭的影響。川普六日則發文指出，將從十一月一日起對中型和重型進口卡車徵收二十五％關稅，這是他致力保護國內產業的最新行動。

歐盟執委會將提議對進口鋼鐵關稅提高一倍至五十％，並將徵收關稅前的進口量削減近半。歐盟執委會負責產業戰略的副主席塞儒內（Stephane Sejourne）表示：「歐洲鋼鐵業瀕臨崩潰，我們正在保護它，以使它能夠投資、脫碳並恢復競爭力。但我們不是在搞川普式的政治。」

然而，歐盟的戰略與川普如出一轍，川普先前也對進口鋼鋁產品徵收五十％關稅，以阻止中國廉價進口產品進入；加拿大也採取類似的措施。

該提案經歐盟成員國和議會批准後，將永久取代現行的保障措施。現行措施對超過配額的鋼鐵產品徵收二十五％關稅，但該措施明年到期。

另，川普六日發文表示，「十一月一日起，從其他國家進入美國的所有中型和重型卡車都將被徵收二十五％關稅」，但未提供更多細節。

川普的發文與美國商務部於四月啟動、針對進口重型卡車的調查有關。該調查是根據「貿易擴張法」第二三二條進行，鎖定重逾一萬磅的中型和重型卡車及其零件。美國商務部表示，由於「掠奪性貿易行為」，少數外國供應商占了美國進口的大部分。

