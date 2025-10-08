AI狂潮 是泡沫還是新常態？

OpenAI算力投資協議概況

從人工智慧（AI）熱潮開始席捲全球之際，就一直有人警告，可能出現與一九九〇年代末期網路泡沫類似的投機泡沫，當時最終以慘烈的股市崩盤和大量企業破產告終。分析師認為，由許多科技公司近來宣布斥資數千億美元打造AI基礎設施，導致槓桿率提高、回報率卻低於預期來看，AI泡沫的警訊已開始浮現。

投資高槓桿、回報率低 亮警訊

今年一月，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼與其他科技公司高管在白宮宣布，將啟動規模五千億美元的「星際之門」AI基礎設施計畫。之後，Meta執行長札克伯格也承諾向資料中心投入數千億美元。不甘示弱的奧特曼隨後又說，OpenAI預計在AI基礎設施投入數兆美元，輝達九月就宣布，將向OpenAI準備興建的資料中心投入一千億美元。

但這樣龐大的資金從未如此迅速地投入一個儘管極具潛力、但獲利的商業模式仍未得到證實的技術上。此外，這些大型科技公司投資AI基礎設施的資金來源包括創投、舉債，有時是透過私人貸款機構等非傳統融資方式，以降低股東對其債務的認知度。

TS Lombard全球宏觀總經理柏金斯表示，這些大型科技公司的槓桿率悄悄升高，所累積的債務和其結構幾乎表明情況已經失控；但有關AI支出的回報，他們表示「不在乎投資是否有回報，因為他們在競爭，而這本身就是個危險的訊號」。

網路泡沫時期，那些處於中心地位的公司吸引了巨額投資，但他們通常使用網站流量等可疑指標，而非實際獲利能力。當時的商業模式存在許多缺陷，收入預測也誇大其詞。在二〇〇一年網路泡沫破裂時，許多公司被清算，有些則被更穩健的對手以低價併購。

如今的AI熱潮與網路泡沫有許多類似之處，包括大規模的AI基礎設施、高不可攀的估值和炫耀財富的風潮，一些AI公司一年內就完成了多輪巨額融資，但並非所有的公司都能蓬勃發展。

OpenAI董事長、AI新創企業Sierra執行長泰勒直言：「這與網路泡沫有很多相似之處，AI確實會改變經濟，而且我認為會像網路時代一樣，未來將創造巨大的經濟價值，但我也認為我們也處於泡沫之中，很多人會損失慘重。」

