大咖全入陣 OpenAI算力協議逾30兆

OpenAI算力投資協議概況

與輝達、超微、甲骨文等簽約 目標取得20吉瓦算力 財力引發質疑

〔編譯魏國金／綜合報導〕OpenAI六日宣布，將向以超微晶片運作的資料中心，購買六吉瓦的算力。金融時報報導，OpenAI今年已簽署超過一兆美元（逾三十兆台幣）的算力協議，相關承諾高於其營收，引發資金何來的質疑。

根據上述協議，OpenAI承諾從明年下半年起採購超微MI450晶片；OpenAI可分階段獲得超微的認股權證，可購買一．六億股的超微股票，約占超微十％股份。雙方並未透露採購總額，但超微執行長蘇姿丰表示，每年將可為該公司帶來數百億美元營收。超微六日股價收漲二十四％。

OpenAI也與輝達、甲骨文及雲端運算公司CoreWeave達成類似協議。這些協議將使OpenAI在未來十年獲得超過二十吉瓦的算力，相當於二十座核子反應爐的發電量。

OpenAI推估，每一吉瓦人工智慧（AI）算力部署成本約五百億美元，因此總成本約一兆美元。

D.A Davidson分析師魯里亞（Gil Luria）指出，「OpenAI沒有能力做出這些承諾」，他補充，今年該公司可能虧損一百億美元。他說，矽谷「弄假直到成真」的精神是為了讓人參與其中，如今許多大企業共同承擔了OpenAI的風險。

OpenAI與輝達、超微協議可能分別斥資五千億、三千億美元。不過輝達計畫未來十年投資OpenAI一千億美元、超微則給予OpenAI十％股權，相關獎勵條款有助於OpenAI支付其晶片採購。與甲骨文的協議耗費OpenAI另外三千億美元。

OpenAI已增資、舉債籌資

為了挹注擴張，OpenAI已透過增資與舉債籌集資金，包括四十億美元銀行貸款、自創投協議籌資四七〇億美元，後者還有待與最大金主微軟談判底定。另，市值五千億美元的OpenAI也準備舉債數百億美元，為基礎設施提供資金。

OpenAI執行長奧特曼說，實現獲利「不在我十大關注要點內；當然有一天我們必須要獲利豐厚，但目前我們處在投資與成長階段」。

