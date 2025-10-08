書劍集》再升高的貿易失衡與衝突

美國與各國經濟衝突的狀況應會繼續上演。（路透資料照）

◎歐陽書劍

美國對等關稅開徵之後，近幾個月關稅收入驟增，但商品貿易赤字卻未明顯下降，二〇二五年七月單月就接近一二〇〇億美元，長期貿易失衡的現象未見實質緩解，包括與美貿易協議仍未最後確認的台灣在內，美國與各國經濟衝突的狀況應會繼續上演。

全球經貿失衡不是新鮮事，一九八〇年代之後，美國經常帳從未有過盈餘。根據世界銀行（World Bank）的統計資料，二〇〇四年美國經常帳逆差占其國內生產毛額（GDP）的比例就已超過五％，而中國的經常帳盈餘占GDP比例，則在二〇〇五年急升至五．七％；大約從那時候起，全球貿易不平衡的爭論更為激烈。

於今看來，貿易失衡幾乎是無法解決的國際問題，但二〇一四年，美國加州柏克萊大學經濟系教授Barry Eichengreen寫了一篇名為「全球失衡的安魂曲」（A Requiem for Global Imbalances）的文章，彰顯他認為的全球貿易不均衡時期的結束。當時的美國經常帳赤字占GDP的比例雖有約二．七％，已從最高的二〇〇六年減少了超過三個百分點；而中國經常帳盈餘占GDP的比例，更從二〇〇七年最高約十％，降至僅略高於二％。

原因何在？Barry Eichengreen認為截至二〇一四年的前十年期間，中國「開始轉向更具風險的海外投資，並著手調整其經濟結構—從高儲蓄轉向高消費，從出口導向轉向內需驅動。」而美國也「開始意識到過度負債與槓桿的危險，並著手減少債務、提高儲蓄。」二個國家都有意扭轉不平衡的現象，使貿易順逆差縮小。他斷言全球經貿結構已改變，將使得新興市場藉出口成長的模式不再繼續。

又過了大約十年，美國的貿易赤字卻又再攀高，二〇二四年經常帳逆差占GDP比例也已擴大至四％左右；事實證明了結構改革並不容易，越南等開發中國家，填補了中國商品在美國空出的位置，而台灣則因AI產業的興起，擴大對美的貿易順差；至於中國經常帳盈餘占其GDP比例雖未再大幅增加，但透過第三國搶占國際市場的競爭並未稍減。

貿易失衡並非一日之寒，政治力的介入於今尤顯突出，且關稅爭議的影響還在持續，太早唱出的安魂曲，並未終結經貿體系的不平衡。原來，「世界經濟並非是由市場力量自動調和的樂章，而是一場由國家之間的利益與衝突共同譜寫的交響曲。」

