股匯分歧 台幣重貶1.02角 收30.52元

央行︰Fed「風險管理式降息」 市場解讀偏鷹 支撐美元強勢

〔記者陳梅英／台北報導〕連假後，台股強勢補漲，大盤指數飛越二萬七千點，續創歷史新高；匯市表現則與股市出現分歧，新台幣兌美元匯率盤中震盪劇烈，早盤先是下探至三十．五五元，最高升抵三十．三四元，午後又反轉向下，終場收在三十．五二元、重貶一．〇二角，匯價連二黑，成交量達十五．八一億美元。

近期股市屢創新高，台幣卻未跟上，央行外匯局局長蔡烱民指出，自九月下旬聯準會（Fed）重啟降息後，美國科技股頻創新高，台股同步受到激勵，新台幣同樣也呈升值趨勢，股匯整體方向一致，「只是幅度上略有差異」，主要是美元表現仍較預期強勢所致。

美國政府關門風險 可望化解

蔡烱民進一步分析，市場原先預期Fed將持續寬鬆，美元在七、八月走弱，但九月下旬Fed釋出「風險管理式降息」訊號後，市場解讀偏鷹，美元獲得支撐。連假期間，歐洲受政治不確定性拖累，歐元偏弱，日本自民黨總裁選後日圓更貶破一五〇價位。相較之下，美國經濟基本面仍強勁、股市屢創高點，資金自然回流美元資產；且適逢中國、韓國金融市場休市，加上美國政府假期，重要經濟數據暫未公布，市場交投氣氛偏向觀望。

至於外界關切的美國政府關門風險，蔡烱民表示，過去確曾引發信用評等機構關注，甚至將美國主權評等展望列入「負向（Negative）」名單，但此次情況不同；三大信評迄今尚未釋出負面評等訊號，顯示市場普遍預期此事最終可化解，不致撼動美國信用基礎，對金融市場衝擊有限。

根據央行統計，截至昨日下午四時，美元指數於連假期間上漲〇．五八％，日圓重挫二．一三％，新加坡幣貶〇．二六％，新台幣則下跌〇．三三％。

