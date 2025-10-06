高市任日相 日股看漲 日圓承壓

高市早苗當選日本執政的自民黨總裁，而且有機會出任史上首位女首相。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕高市早苗當選日本執政的自民黨總裁，而且有機會出任史上首位女首相。彭博報導，由於高市早苗選前表示支持刺激計畫，有助於日股續漲，但日圓和長天期公債將面臨壓力。

Pepperstone Group及野村證券的分析師指出，高市早苗支持寬鬆財政和貨幣政策，她若出任首相，可能引發投資人對債券供應增加的擔憂，同時降低投資人對日本銀行（央行）本月稍後升息的預期。

請繼續往下閱讀...

Pepperstone高級研究策略師布朗（Michael Brown）表示，「這是一個非常意外的結果」，並非市場先前預期的那樣。高市早苗的勝利「可能對日圓不利，因為日銀將重新定價，再加上她更寬鬆的財政觀點將導致日本公債殖利率曲線變陡，但兩者結合起來應該會提振日經指數」。

高市早苗在四日贏得自民黨總裁選舉後，預計將於本月稍後在國會投票中成為日本首位女首相。投資人先前預期，小泉進次郎會擔任首相，他被認為在財政方面較為謹慎，同時將讓日銀持續推進貨幣政策正常化。

Comgest資產管理公司日本股票策略共同主管凱伊（Richard Kaye）表示，由於預期日銀升息將被推遲，銀行股可能會面臨困境，而內需股和小型股可能在短期內獲得「顯著的推力」；市場預期在高市早苗的領導下，日本將重返安倍經濟學。

在高市早苗勝選之前，債券投資人就一直對財政支出抱持謹慎態度，反對黨則呼籲減稅。再加上對日銀升息的猜測，日本十年期公債殖利率一直徘徊在二〇〇八年以來的最高水準附近，這促使日圓兌美元在過去一週走強，而日經二二五指數在全球科技股上漲的推動下走強刷新了歷史新高。

野村證券執行利率策略師岩下真理（Mari Iwashita）表示，高市早苗的意外勝選將重振「日圓走弱、股價上漲和殖利率曲線變陡」的交易；鑑於市場對十月升息的預期可能下降，日銀不太可能主動升息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法