雙管齊下 加速新建待售宅釋出

內政部擬與財政部、金管會討論，運用租稅手段逼出全台逾11萬戶新建待售住宅。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕為保障租屋族權益、健全租屋市場，內政部除提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，甚至進一步與財政部、金管會討論，運用租稅手段逼出全台逾十一萬戶新建待售住宅。

內政部地政司指出，「租賃條例」修法重點包括「保障三年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」等，同時增訂「租霸下車條款」。房產業者指出，若該修正案三讀通過，又能有效讓新建待售住宅進入租屋市場，預期租屋市場的透明度或租客保障又往前邁一大步。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，各國實施租金管制法案後，租屋市場供給量皆持續縮減，導致租屋族換屋難度提高，衝擊在所難免，很難期待台灣會是唯一例外；至於租稅手段能否減緩供給銳減的影響，須視方案內容而定。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次改革從市場面下手，尤其租期保障、租金漲幅等規範，有可能導致房東信心受損，進而影響供給端；加上新政策的砝碼往租客端擺放，即便有租霸下車機制，恐怕也很難進一步誘導過剩的供給導向真正需求。

