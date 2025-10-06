〈財經週報-本週熱點〉出口將連23紅 外匯存底可望回升

外匯存底孳息以及外資在台股買超，9月底外匯存底，有望止跌回升。（彭博)

記者陳梅英／專題報導

財政部本週將發布9月海關進出口統計，受惠於人工智慧（AI)需求暢旺，財政部預期9月出口將介於527-552億美元，年增30%-36%，可望連23紅。中央銀行將發布9月底外匯存底，有望止跌回升。

根據財政部統計，8月台灣出口584.9億美元，再創歷史新高，月增3.2%、年增34.1%，為連續22個月正成長；進口416.6億美元，為歷年單月第3高，月減1.6%、年增29.7%。出、進口互抵後，出超168.3億美元，亦創單月新高。累計1至8月出口3,984.3億美元、年增29.2%；進口3,115.4億美元、年增21.7%，若無意外，第三季出口也將創歷年單季新高。

中央銀行將公布我國外匯存底餘額，預期在外匯存底孳息以及外資在台股買超近台幣2,000億元、央行買匯阻升下，9月底外匯存底有機會止跌回升，逼近6,000億美元規模。

根據央行資料，8月底我國外匯存底餘額為5,974.3億美元，較7月底減少4.39億美元，主因外資逢高調節台股，連同本金與股利、盈餘匯出高達60億美元、約當台幣1,800餘億元，央行進場拋匯阻貶所致。儘管如此，台灣外匯存底仍位居全球第4，僅次於中國、日本與瑞士。

9月CPI年增率 持穩2%以下

另外，主計總處本週將公布9月消費者物價指數（CPI），儘管9月有樺加沙颱風來襲。不過，一般預期9月CPI年增率仍落在2%以下，整體物價平穩。

根據統計，8月CPI年增率為1.6%，漲幅略較7月擴大，主因近月颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格攀至高檔所致，但已連續4個月低於2%。剔除蔬果及能源後，核心CPI漲1.74％，也連續17個月低於2%。

