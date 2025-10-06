〈財經週報-投資觀點〉聯準會啟動今年首度降息-資金動能轉強、股債齊迎新契機

美國聯準會降息1碼，顯示景氣降溫與通膨回落的階段性成果。（法新社）

■羅壯豪

美國聯準會在最新利率決策會議中宣布降息1碼，這是2025年以來的首次降息，宣示景氣降溫與通膨回落的階段性成果。隨著借貸成本下降，有助企業融資成本趨緩與投資意願回升，可望為全球資金動能注入新的活水，使得股市風險偏好再度升高，投資人普遍將降息解讀為利多訊號，不僅美股走勢受到矚目，亞太、新興市場亦有望受惠於資金回流，開啟新一波投資機會。

降息環境有助企業端與消費端信心修復，觀察國人運用券商複委託掌握海外市場節奏的需求仍見增長。另外，隨著新一輪降息周期啟動，預期帶動債券殖利率走勢偏向下行，可望再推升債券價格，建議投資人可視個人風險承受度與投資目標，把握股債多元配置，藉以分散波動風險、提升組合韌性。

半導體、AI相關供應鏈 外資加碼重點

回到台股市場觀察，雖上半年受到美國關稅衝擊，導致表現相對落後，但隨著第三季關稅壓力弱化、聯準會（Fed）重啟降息，預期為台股後市帶來雙重利多。進一步觀察個別產業，投資人可留意二大族群︰首先，因資金行情有助於推升科技產業估值，因此，半導體、AI相關供應鏈，有望持續成為外資加碼之重點；其次，受惠於降息環境，企業財務壓力減輕、消費動能提升，有助於非必需消費品需求回溫，建議投資人可持續觀察產業後續動態，藉此掌握市場新一輪契機。

整體而言，美國降息為全球投資環境帶來新一波變局，投資人如何在波動中找尋機會，將成為下半年關注焦點。不論是透過券商複委託布局海外市場，或是鎖定台股具前景的產業題材，提醒大眾分散風險、穩健佈局仍是投資的核心原則，還須持續關注總體經濟走向，並善用專業、便利、安全的投資工具，方能在變化萬千的金融市場中掌握優勢。

（作者為國泰證券發言人資深副總）

