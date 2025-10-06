〈財經週報-投資觀點〉非傳統貨幣下的新投資契機

川普政府通過穩定幣法案「GENIUS法案」，加密貨幣族群又再度吸引投資人的目光。（法新社）

川普總統競選時表明支持加密貨幣，但隨川普總統當選後，交易衰退，加密貨幣陷入整理與下行調節；然而股市走出4月初的「關稅解放日」陰影，加密貨幣相關資產反彈，隨穩定幣法案「GENIUS法案」於2025年7月簽署生效，加密貨幣族群又再度吸引投資人的目光。

加密貨幣是基於密碼學技術管理的數位資產，具一定價值和兑換功能。2009年金融海嘯後，多國央行施行量化寬鬆，引起中央銀行可靠度的疑慮，於是有限量、且具交易、儲存功能的比特幣，開始吸引投資人的興趣，加密貨幣投資的熱潮正式加溫。而以太幣的誕生更是擴展加密貨幣的應用，其發行者以太坊允許使用者在其區塊鏈上建立智慧型合約（電腦程式或交易協定），讓交易自動化，如申請貸款無需多層關卡審核。

穩定幣適用跨境交易及日常支付

穩定幣則是加密貨幣的一種，但穩定幣跟比特幣不同在於，其發行者須保證1元的穩定幣價值須定錨於1美元，以達到幣值穩定之目的。穩定幣可作為交易媒介和價值儲存工具，更適用於跨境交易及日常支付。

阿波羅資產管理公司統計，有近90%的穩定幣用於加密貨幣交易，尚未成為日常零售消費的通用支付方式，但已逐漸應用於加密貨幣間兌換交易、跨境支付、企業間結算及匯款等領域。相較傳統跨境銀行電匯或SWIFT轉帳，穩定幣轉帳速度更快且成本更低，使穩定幣對零售戶和企業戶均極具吸引力，穩定幣市場規模預估可能於2028年突破2兆美元。

目前我們處於Web2.0時代，使用中心化的帳戶登錄平台，或以主要使用的社交媒體帳號進行授權登錄。而Web3.0強調去中心化運作，透過個人化數位錢包進行交易與認證，穩定幣的普及將推進Web3.0發展，實現未來更便利的交易和支付場景。

比特幣的價值高低來自使用者的信任度，而以太幣區塊鏈則根據用戶多寡影響價值。大致上，當發行者減少流通供應、法規放鬆、央行貨幣寬鬆，將造成市場風險偏好上升、加密貨幣價格上漲；反之，當監管趨嚴、美元走強、駭客攻擊或市場恐懼，則易造成價格下跌。而整體來說，穩定幣帶來的金融變革，從跨境支付到虛擬資產交易，都正逐步重塑全球貨幣運作體系，多國政府已開始制定相關法規來保護投資者和確保市場穩定。

投資人可投資虛擬貨幣ETF

面對虛擬貨幣帶來的變革浪潮，投資人無須恐慌，而是應御風而行，著眼長期佈局。以台灣來說，只要符合一定投資資格並簽具風險預告書，即可透過金融機構投資連結以太幣與比特幣等虛擬資產之「虛擬貨幣ETF」，減少自行買幣須接觸不熟悉的國外平台，或可能面臨的遺失數位錢包私鑰等風險，協助投資人更便利地參與未來投資契機。

（作者為中國信託證券國際金融部部長）

