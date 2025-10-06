〈財經週報-投資趨勢〉政策不確定性趨緩 有利醫療類股持續反彈

美國總統川普與輝瑞達成協議，輝瑞處方藥價格下調及進口藥品的關稅豁免等政策優惠，帶動美國生技、製藥類股上漲。（路透）

■江宜虔

今年來表現相對落後的醫療類股，近期出現明顯反彈走勢，反映出藥價協議與關稅衝擊趨緩、以及市場氣氛轉佳。從醫療產業的評價面來看，目前本益比僅17.6倍，不僅位居低位，而且也低於近年均值，顯示目前評價面深具投資優勢；從指數位階來看，醫療指數經過半年多的整理，近日不僅突破頸線、甚至強勢站回年線，顯見後市持續上揚的機會增加，建議空手或醫療部位較低的投資人，可分批進場布局；至於已有醫療基金的投資人，可以持股續抱並掌握反彈上揚機會。

川普與輝瑞達成協議 生技、製藥股嗨翻

檢視醫療類股近期反彈的原因有3項：首先是川普9月30日宣布與輝瑞（Pfizer）達成協議，讓Pfizer對Medicaid（美國的醫療補助計畫）所用處方藥價格下調，以與其他發達國家低價對齊；另一方面，Pfizer可獲得對進口藥品的關稅豁免等政策優惠，川普也會暫緩對進口藥品課徵100%關稅。消息傳來帶動美國生技、製藥類股連兩日上漲，這一舉動被市場視為政府在藥價議題上的「軟化」姿態，有助緩解先前政策不確定性對製藥業的壓力。

請繼續往下閱讀...

第二是製藥業長期面臨政府干預定價、專利制度變動、進口關稅等風險，而在本次消息中，政府對輝瑞開出的條件與豁免，給予市場一個可預期的方向，至少短期內降低懲罰性政策的風險。在政策風向有所鬆動的情況下，投資人與機構對於過去被壓抑的藥價調控風險重新評估，部分資金趁勢回補製藥類股，使得製藥板塊迎來強勢反彈。

第三，政府推出新銷售平台「TrumpRx」，作為協議的一部分，允許消費者直接購買部分處方藥，繞過中間分銷商或保險體系，這樣的制度設計若能部分落實，將改變現有藥品供應鏈結構，被市場解讀為對製藥公司在終端銷售的一種潛在機會，進而成為民眾、政府、藥廠三贏的局面。

藥價利多因素推升 製藥股領軍上攻

受惠於利多因素推升，藥廠龍頭Pfizer在該消息公佈後股價大漲，亦帶動同業如禮來藥廠EliLilly、艾柏維AbbVie、阿斯特捷利康AZ等藥廠也同步受惠上漲，整體製藥類股領軍上攻。

展望醫療產業後市的表現，美國藥品進口量持續增加，川普擬對進口藥品加徵新一輪關稅，進一步為鼓勵美國境內的藥品製造，由於全球大型製藥廠的毛利高，且產品多元分散需求暢旺，預期關稅政策對整體衝擊有限。

FDA加速藥物審核 市場正向評價

此外，FDA加速審核，市場利多助益，FDA局長表示將加速提升審核效率，目標透過縮短藥品研發之時程，加速藥品上市時程，加上醫療產業若能結合AI計算模型、類器官實驗測試、以及人體測試，可以加速審核程序，增加安全性，並降低研發成本及藥價，市場評估為正向利多。

更重要的是，根據FactSet最新數據，2025年醫療產業預估獲利成長率達12.1%，明顯優於S&P500指數的10.7%，之前財報公布後，包括製藥、生技、生命科學工具、醫療器材及醫療服務之獲利預期全面上調，亦有利未來股價表現。（作者為PGIM保德信全球醫療生化基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法