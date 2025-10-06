〈財經週報-國際展望〉利多匯聚、利空淡化 第四季多頭派對有望延續

美國政府因國會未通過臨時的撥款法案而關門，圖為美國最高法院入口處豎立著一塊標誌牌，提醒遊客由於政府關門。（歐新社）

■張繼文

雖然上週美國政府因國會未通過臨時的撥款法案而關門，但因小非農數據表現不佳，美股因市場期待聯準會（Fed）將在10月降息的影響走高。中長期而言，在企業獲利明顯好轉、美國啟動降息循環、以及AI需求持續成長的三大因素支持下，全球股債市皆有持續上漲機會，即使短線遭遇市場雜音而拉回，也是逢低進場布局機會。第四季股市中性偏多，看好美股、日股與台股；債市偏多看待，看好新興美元主權債、邊境市場債，以及美國公司債。

降息預期升高 美股反續創高點

在聯準會9月宣布降息前，由於美國勞動市場出現明顯降溫跡象，通膨壓力未進一步惡化，且主席鮑爾在8月底全球央行年會釋放鴿派訊號，全球股債市已在預期心理帶動下走高，不少股市指數頻創歷史新高，例如美股在9月份強勁上漲，是近15年以來最佳9月份表現。即使鮑爾日前曾表示美股的評價過高，一度造成美股回跌，但AI需求強勁，企業持續投入資本支出，上週公佈之9月份小非農就業數據意外減少3.2萬人，遠低於預期的增加5萬人，降息預期提升，反而幫助美股續創高點。

屬於短線衝擊 政府關門影響有限

至於美國政府關門，數十萬聯邦僱員面臨無薪休假，重要經濟數據將延遲發布，若拖延過久，美國政府可能裁員，上週三（10月1日）副總統范斯表示應不會持續太久，但進程仍需持續觀察。自1995年以來，美國曾經5度出現政府關門的情況，關閉的時間從3天至35天不等，但不論是關閉期間或是關門後6個月，標普500指數均呈上漲走勢，顯示政府關門屬於短線的心理衝擊，實質影響極為有限。

即使短線市場可能因雜音較多而出現震盪，但展望第四季，市場仍有利多因素支持︰首先，在通膨數據僅微幅增加、但就業市場已明顯降溫的情況下，增加持續降息的底氣。對於債市來說，降息利多終於到來，今年以來新興債表現更勝已開發國家，資金已從淨流出轉為淨流入，搭配較高的殖利率優勢，投資吸引力持續增加，相對看好新興美元主權債、邊境市場債。公司債方面，投資等級債可持有殖利率較高的金融債，非投資等級債則以美元債為主。

美企業財報 弱勢美元是關鍵東風

對於股市而言，降息有助於資金寬鬆，可望有更多資金流入股市。不過，股市的利多不只有資金行情，企業獲利明顯好轉以及AI需求強勁也是支持股市續漲的關鍵因素，美元指數今年上半年累計下跌約1成，創50年來同期間最大跌幅。但與多數人想的不同，弱勢美元通常有機會成為美國企業財報的關鍵東風，目前標普500企業約28%營收來自海外，愈大型的跨國企業該比例愈高，它們皆是美元貶值的主要受惠者，企業獲利亦有望攀升。

根據統計，2025年第三季標普500企業每股盈餘（EPS）成長預估值持續上修，其中與AI相關或受惠較深的產業如科技、公用事業、金融等EPS上調幅度較高。此外，美國政府推出的多項重要法案與計畫，包括「大而美法案」、「AI 行動計劃」，並吸引了全球重要科技公司加碼在美國投資，目前AI的相關發展仍在初期階段，未來成長前景亮眼，但波動度也較高，需做好資產配置，以兼顧成長與風險。

（作者為野村投信投資策略部副總經理）

