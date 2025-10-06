〈財經週報-看盤焦點〉美國經濟放緩 地緣政策風險上升 AI支撐台股持續多頭走勢

美方向台灣提議在晶片生產方面實現「五五分」，台灣半導體供應鏈主導地位可能受到衝擊。（歐新社）

■張瑞祥

綜觀目前整體經濟情勢，美國當前經濟呈現「成長放緩但具韌性、就業降溫與通膨黏性並存」的複雜格局。9月FOMC會議決議降息1碼至4.00%~4.25%，政策焦點從通膨控制轉向防範勞動市場下行風險，反映聯準會（Fed）對就業市場惡化的擔憂。勞動市場近期也顯著降溫，9月ADP民間就業意外減少3.2萬人，創2023年3月以來最大降幅，轉職者薪資增幅縮窄至6.6%，反映企業招聘意願趨謹慎，雪上加霜的是，美國官方非農數據因政府關門延後發布，加劇聯準會政策決策的不確定性。通膨方面，雖然8月核心PCE年增2.9%仍具黏性，但聯準會淡化關稅衝擊為「一次性效應」；儘管就業數據疲弱，美國消費支出仍穩健，個人消費月增0.6%顯示內需韌性。聯準會貨幣政策路徑上，點陣圖暗示今年內再降2碼，但官員對降息幅度與時機分歧，加上政府關門陰影與長債殖利率曲線陡峭化，市場波動風險逐漸升溫。

關稅與外需疲軟拖累 化學、塑膠續負成長

另一方面，台灣經濟目前呈現「外熱內溫、產業分化」格局，8月景氣對策信號維持綠燈，分數回升至30分，主要受AI出口動能支撐，海關出口值與機械進口值續亮紅燈，但製造業銷售指數下滑至黃紅燈，反映傳統產業受關稅與外需疲軟拖累。外銷訂單部分受AI需求驅動，8月電子產品訂單年增39.5%創新高，但傳產如化學、塑膠持續負成長，產業分化加劇。而零售餐飲部分僅微幅回升，顯示內需動能疲弱，民間消費仰賴普發現金效應緩步回溫。結構性挑戰仍在於傳統製造業復甦緩慢、房貸集中度偏高，以及全球關稅不確定性對供應鏈的潛在衝擊。

請繼續往下閱讀...

美國政治陷入停擺危機 可能拖累消費動能

近期投資風險主要聚焦於三大面向：首先，地緣科技政策風險升溫。美國商務部長盧特尼克提出「美台半導體產能五五分」構想，旨在分散台灣高達95%的晶片生產集中度以降低戰略風險。若此政策具體落實，可能衝擊台灣半導體供應鏈主導地位，並推升全球電子產品生產成本，進而影響相關企業獲利前景；其次，美國政治僵局再現。2026財年聯邦政府因撥款法案卡關陷入停擺危機，主因民主黨堅持保留《平價醫療法案》福利支出，與共和黨主張廢除歐巴馬健保的立場嚴重分歧。儘管歷史經驗顯示政府停擺多屬兩黨短期博弈，最終多以妥協收場，但此次醫療議題具高度爭議性，短期恐難解套。據估算，停擺將導致約75萬名聯邦員工被迫休假，每日人事成本高達4億美元，雖對經濟直接衝擊有限。但若僵局延長，可能削弱消費者信心，進而拖累占美國經濟7成的消費動能。最後，台股技術面過熱疑慮。加權指數近期屢創歷史新高，短期漲幅已顯著乖離，技術性回調壓力漸增。市場對資金過度集中於特定族群（如AI與半導體）的擔憂升溫，若缺乏新利多支撐，漲多修正風險恐成短期最大隱憂。

預期台股多頭格局仍將延續

儘管全球股市及台股目前處於歷史高檔水位，且本益比估值多位於歷史超買區間，但隨著9月FOMC會議確立美國啟動降息循環，市場風險偏好顯著回升，加上AI產業浪潮仍處技術爆發期，未來至少3年的產業能見度清晰，當前並無明顯需求放緩跡象，預期台股多頭格局仍將延續。投資策略建議順勢操作以掌握趨勢行情，惟需留意個股短期漲勢劇烈後伴隨的技術性修正壓力，故應強化投資組合的彈性調整能力，透過動態配置因應市場波動。（作者為聯邦投信股票投資部基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法