〈財經週報-台股熱點〉訂單外溢效應 電子代工族群股價奮起直衝

電子代工廠前8月營收與EPS

記者方韋傑／專題報導

北美雲端服務供應商為因應AI應用帶動的運算需求，積極擴大基礎設施資本支出，引發市場聯想下游先進伺服器組裝訂單可望出現外溢效應，激勵電子代工族群股價先後奮起直衝。其中，緯創（3231）上週暴漲近20%，廣達（2382）勁揚5.26%，鴻海（2317）上漲3.18%，英業達（2356）小漲1.89%。

仁寶可能取得千億大單

回顧美系雲端伺服器供應商甲骨文9月率先傳出擴大投資AI基建，Meta又於本月進一步攜手品牌廠CoreWeave簽署價值142億美元（約新台幣4,318億元）的算力採購訂單，激勵伺服器下游一系列品牌廠士氣大振，代工廠鴻海、緯創、廣達直接受惠，就連長期維持業務關係的仁寶也被市場揣測可能取得千億大單。

請繼續往下閱讀...

另一方面，在美、中持續爭奪主權AI霸權地位下，中系雲端服務供應商阿里巴巴近期也宣布將在未來3年投入人民幣3,800億元（約新台幣1.6兆元）的基建佈局，代工廠英業達可望雨露均霑。以市調機構MarketsandMarkets最新報告來看，全球AI資料中心市值規模預計將從2025年的2364.4億美元（約新台幣7.1兆元）成長至2030年的9,337.6億美元（約新台幣28.4兆元），年均複合成長率達31.6%。

供應鏈分析，資料中心市場爆炸性成長的原因，主要是AI技術從雲端落地的過程中，需要的工作負載量不斷地快速上升，加上數據密集型的應用又持續湧現。隨著各行各業數位化進度加快，為了支撐先進的AI系統與龐大的數據分析需求，市場對於高效能基礎設施的需求因而日益增加，各國政府佈局主權AI的藍圖，也增加AI產業歷久彌新的想像空間。

不過，市場上也不乏針對AI產業發展的質疑聲浪，法人認為，支撐AI不至於走向泡沫化的關鍵在於企業持續砸錢投資，但是自從輝達推出A100伺服器以來，大型企業在AI基建領域的資本支出已翻倍成長，獲利增幅卻未能趕上，倘若總體經濟情形受到地緣政治、戰爭等黑天鵝事件衝擊惡化，企業重新審視投資效率，目前過熱的股市「可能會怎麼上去就怎麼下來」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法