〈財經週報-台股熱點〉 備庫存需求增加 記憶體模組營運走高

記憶體模組前8月營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

迎接第四季來到，業界預期雲端服務供應商（CSP）對AI相關的記憶體需求遽增，帶動DRAM、NAND Flash價格續漲，威剛（3260）、創見（2451）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）、十銓（4967）、廣穎（4973）等記憶體模組廠，在客戶備庫存需求增加的帶動下，營運將走高。

研調機構集邦科技（TrendForce）調查指出，記憶體大廠持續以供應CSP需求的高頻寬記憶體（HBM）、高階伺服器、固態硬碟（SSD）的記憶體為主，排擠到PC、消費性的DRAM與NAND Flash，致使第四季DRAM與NAND Flash價格漲幅仍可觀，預估整體一般型DRAM價格將季增8-13%，NAND Flash各類產品也全面上漲，平均漲幅達5-10%。

請繼續往下閱讀...

業界認為，美光日前暫停記憶體報價，恢復報價後，DRAM與NAND快閃記憶體全面漲價20%以上，顯示市場剛性需求強，加上缺貨預期心理，將掀起供應商惜售、客戶端想多建立庫存水位，預期這樣市況走勢，將使第四季供給更吃緊，價格漲幅更大。威剛董事長陳立白認為，不只第四季，2026年全球記憶體缺貨將更加延燒。

威剛上半年就看好市場需求，持續建立低價的高庫存水位，受惠兩大記憶體同步向上推升，預期第四季營運績效動能將續強勁，加上日前宣布以每股32元公開收購力肯（1570），將69.9%股權上限，以拓展電動車、馬達業務，推升威剛上週股價大漲20%，並衝上174元新高價；宇瞻也在第二季提高DDR4的庫存量，隨著下半年價格大幅走揚，法人預期不只第三季將繳出營運佳績，第四季也將續走高，帶動上週股價上漲8.2%。

宜鼎也在上半年提前備妥庫存，預期在專案落地、備貨充足與邊緣AI需求逐步發酵帶動下，有信心下半年營運將優於上半年。創見也預期隨著記憶體報價上漲，公司展望下半年營運樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法