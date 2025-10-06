〈財經週報-穩定幣〉 RWA商機擴張 本土交易所按讚

台灣虛擬貨幣交易所大多較為看好RWA商機，更容易切入。 （資料照）

記者歐宇祥／專題報導

RWA種類（皆為舉例，實際是否可納入、交易與應用需看法規）

今年穩定幣在國內外都受到矚目，如跨境支付、RWA（Real World Asset，真實世界資產）等應用場域也連帶受到關注。不過因穩定幣發行、支付業務牽涉法規許可，因此台灣虛擬貨幣交易所大多較為看好RWA商機，業者也可使用既有穩定幣推動RWA業務，更容易切入商機。

專家說明，RWA意即將房地產、貴金屬、藝術品乃至債券、碳權等資產「代幣化」，以法幣、國債作為儲備的穩定幣其實就是RWA的一種。隨著穩定幣迅速普及，除幣圈現有參與者外，多有大型國際公司也投入RWA領域，帶動商機擴張。

台灣本土虛擬貨幣交易所含MaiCoin（現代財富）集團、HOYA BIT加密貨幣交易所（禾亞數位）都曾表示看好RWA未來發展。MaiCoin集團執行長劉世偉認為，因能夠連結實體經濟與區塊鏈，讓RWA有潛力成為下一世代的資本市場，且與現行的股市交易不同、沒有時間限制，資金流動性更強，也會快速擴大加密貨幣的交易量體，看好穩定幣、RWA成為未來市場的支柱。

HOYA BIT創辦人彭云嫻則認為，未來5年，台灣將迎來2大趨勢：其一是穩定幣與跨境支付將會加速普及；其二就是RWA將成為企業籌資、永續金融的關鍵工具，且台灣的國際貿易需求龐大、實體金融體系高度成熟，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。

