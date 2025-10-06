〈財經週報-穩定幣〉聯準會降息 比特幣慎防利多出盡

專家預期，加密貨幣牛市有望維持至年底。（法新社）

記者歐宇祥／專題報導

幣圈人士看好今年是牛市，預估比特幣將上看20萬美元。 （路透）

近日美國聯準會（Fed）連續降息的希望減弱，連帶引起美股震盪，比特幣（BTC）價格則在11萬美元至12萬美元區間高檔震盪。專家預期，加密貨幣牛市有望維持至年底，由於第四季本就是加密貨幣傳統表現最佳的季節，將維持上漲趨勢、量能也有望再放大，不過恐難達到原本預期的18萬美元高檔。

第四季走勢看法兩極

今年因美國總統川普大力推進《天才法案》等加密貨幣法案，在美國市場利多帶動下，快速加密貨幣普及化，比特幣價格也連續創下新高。幣圈人士始終看好今年是牛市，比特幣、山寨幣都有望持續向上，最樂觀的預期甚至估比特幣將上看20萬美元。今年比特幣的歷史新高價為12.4萬美元。

截至10月1日止，比特幣價格在11.4萬美元附近震盪。展望第四季走勢，幣修學分共同創辦人周律辰認為，加密貨幣第二季漲多、第三季震盪整理下跌，不過第四季本就是加密貨幣表現最佳的一季，儘管比特幣盤整下跌，牛市也仍可望延續到今年底，唯憂降息不漲反跌、恐是利多出盡的徵兆。

不過，另一位幣圈專家則認為，比特幣仍將維持向上，量能將持續放大。不過山寨幣走勢仍待觀察，上漲仍以比特幣為尊；至於穩定幣今年量能明顯擴張，後續資金有望持續挹注美元穩定幣USDT、USDC。

近期因市場預期聯準會有望連續降息，全球股市洋溢期待，隨著期待削弱，美股略顯震盪。周律辰指出，近期逢降息，但比特幣價格不漲反跌，恐是利多出盡的徵兆，可持續觀察後續持續降息時的市場反應，若同樣利多出盡價跌，牛市將走向終結。

第四季加密貨幣續旺

市值最大的穩定幣USDT、USDC今年市值擴張，截至10月1日止，USDT的市值達1,748億美元、USDC為737.4億美元，川普家族發行的USD1則為26.84億美元，美元穩定幣規模都持續成長，與加密貨幣市場發展維持正向關聯。

加密貨幣市場以比特幣佔市值大宗，左右整體加密貨幣的漲跌走勢。比特幣從去年川普當選起就明顯起漲，單看今年漲幅則為15.5%，維持高檔震盪、中間數次創新天價，幣安幣、Solana也維持向上，主流幣表態明顯。整體而言，第四季加密貨幣將維持向上趨勢。

