〈財經週報-穩定幣〉新台幣國際流通率差 專家看衰新台幣穩定幣

記者歐宇祥／專題報導

因美國加速推進穩定幣監管與普及化，台灣也多有人討論台幣穩定幣的發行可能性與商機。不過專家指出，台幣與美元的強勢地位不同、國際流通率差，除非國內有合適的應用場景，否則商機有待觀察。

川普的《天才法案》賦予美元穩定幣地位、也鞏固美元的全球主導地位，也有其他國家研議發行與不同幣別掛勾的穩定幣或數位貨幣（CBDC），而各國的穩定幣法案也陸續成形；台灣則以「虛擬資產服務法」規範，不過草案仍在行政院審議。金管會主委彭金隆表示，初步規劃由合規金融機構先行，是否開放到其他機構，要看未來狀況而定。

新台幣穩定幣使用場景不足 難以擴大發展

台灣亞太監理科技協會秘書長李震華指出，因虛擬資產服務法尚未正式立法，子法、施行細則都尚未確立，因此不確定穩定幣發行的可能性。且新台幣穩定幣的核心問題在於使用場景不足，難以擴大發展。

李震華說明，目前穩定幣的使用場景仍多是加密貨幣交易，不過隨著法制化與普及化，未來有望成為跨境支付工具，使用率將會與應用場景的擴大同步成長，不過這仍會以美元穩定幣為大宗，若新台幣穩定幣沒有明確的誘因或應用領域，最終就會喪失流動性與價值。

台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金表示，新台幣穩定幣能從商機與合法性2個層面探討。商機面而言，受惠台灣出口需求，其價值在國際貿易與跨境匯兌，新台幣穩定幣能降低結算、匯兌成本，但涉及金融法規與監管問題，台灣對金融產業屬高度監管，發行商的合規成本高、挑戰不小。

邱垂金補充，企業間的國際貿易應用或許是比較可能實現的應用場景。但若是面向消費者的跨境支付或RWA（真實世界資產，意即資產代幣化），政府把關就會更加嚴謹、短期內難以推動，我國資本市場規模相對受限、監管也嚴格，台股交易的RWA也難以成真。

商機龐大 各機構仍期待發行

不過，因穩定幣商機的想像空間龐大，我國的銀行、本土交易所有望受惠，各機構對發行新台幣穩定幣仍抱持期待。李震華表示，若發行者已經建構完整的生態系，可以打造應用場景、推進使用，就有誘因；如富邦集團、台灣大的虛擬資產交易所TWEX，就頗有潛力。

邱垂金則認為，台灣本土交易所龍頭也具備發行新台幣穩定幣的潛力。大多本土交易所的業務並非「交易」，而是法幣（新台幣）出入金，法幣流動性強，作為發行商的機會、話語權都相對有力，獲利空間也更大，不過一切仍待專法落實才可能成形。

