〈財經週報-時事求是〉穩定的穩定幣

美國法規監管的穩定幣因有美國政府查核資產等優勢，而且可免除匯率風險，可能會衝擊到部分國家的法定貨幣的使用。（資料照）

■魏錫賓

目前虛擬貨幣市場上的穩定幣，雖然力保與法定貨幣的價值掛鉤，但有發行商對部分資產的使用並不透明，使一般投資人的疑慮始終存在。美國國會通過被通稱為「天才法案」（GENIUS Act）的「指導和建立美國穩定幣國家創新法案」，想要使穩定幣真正的穩定化，未來若落實，並連結現實的支付使用，影響將不止於虛擬幣圈。

不同於一般虛擬貨幣給人價格極度不穩定的印象，穩定幣發行商強調與法定貨幣1：1的兌換關係，譬如1美元穩定幣可以轉換為1美元的現金等，價格一向沒有太大起伏；然而，信任是穩定幣擴張的最重要因素，發行商的保證不一定能令持有人放心，尤其是發生美國矽谷銀行因持有過多美債，在升息階段價格大跌，於存款人解約時陷入困境的案例，驗證了資產價格的變化有時難以想像，使發行商的保證顯得脆弱，風險也難完全排除。

「天才法案」的重點在規範支付型穩定幣的發行，發行人必須以至少1︰1的比例，持有準備資產，以支持其所有流通中的穩定幣。合於規定的準備資產主要是美元、活期存款、距到期日不超過93日之美國財政部發行的國庫券、票券或債券、符合一定條件的附買回協議、貨幣市場基金等。這些資產的主要特色是由官方發行或保證、而且相當短期，希望藉以確保足夠的流動性，以及價格的穩定。

規模最大的穩定幣USDT發行公司泰達（Tether）定期公布財務狀況，以穩定投資人信心。根據該公司的報告，2025年6月30日總資產為1,625億美元，總負債1,571億美元，淨值約為54億美元。總資產中占比最多的是距到期日90天之內的美國公債，有超過1千億美元，另也有不少短天期的附買回協議、貨幣市場基金等；不過，當日該公司持有的比特幣市價也約90億美元、其他投資48億美元、擔保放款101億美元，風險等級並不相同，不完全符合「天才法案」的要求。

美國總統川普已在2025年7月簽署的「天才法案」，還在監理機關制定細則、徵詢業界與大眾意見的階段，何時正式執行還未確定。若開始執行，因發行商的財務狀況每月均要公布，且要提供更多細節，贖回政策等也要更透明化，可能會提高大眾的信任感，有望擴大影響力；不過，穩定幣舊發行商需要調整資產配置、資訊的完整性，也是考驗。

從最早的現金、信用卡，到電子支付等，大眾習慣於接受新潮流、新支付方式，美國法規監管的穩定幣因有美國政府查核資產、可隨時1︰1贖回、不受當地政治或通膨風險影響、交易可在區塊鏈上全球結算、24小時運作等優勢，而且可免除使用美元的匯率風險，可能更容易成為大眾資產配置的一環，或許會衝擊到部分國家的法定貨幣的使用。

虛擬貨幣出現至今逐漸質變，從匿名、去中心化的特性，到美國意圖將穩定幣導入傳統的貨幣體系中擴大影響力，可以發現轉變過程的機會與風險，都會出現。

