〈財經週報-穩定幣〉穩定幣成美元新武器 台幣是否參戰？

最近媒體經常出現「穩定幣」這三個字，但多數人並分不清楚它跟加密貨幣、比特幣這些有什麼不同，而各國政府似乎非常重視穩定幣這個商品，尤其美國總統川普的《天才法案》確立穩定幣的監管架構，大幅推升其地位的同時也創造商機。專家指出，《天才法案》限定穩定幣發行商需持有美元或美債，目前又可用美元穩定幣購買美股，在多方串連下，讓美元穩定幣拓展出龐大的成長空間。

發行商需持有美元或美債 美元穩定幣成長空間大

美國在今年7月通過《天才法案》，除賦予穩定幣的合法地位外，因規範穩定幣發行商需持有美元作為儲備，並也開放購買美債，藉以確保美元穩定幣的價值穩定，以保護投資人權益；而美國政府可藉此穩定美元的國際地位、賣出國債，同時也確保美元穩定幣的龍頭地位，可謂一舉數得。

目前美國國債總額約逾36兆美元，穩定幣整體市值則約2,956億美元，幣圈產業人士認為，兩者的落差就是穩定幣的成長空間，且因只要有足夠資金並保障資安、確立智能合約，就能夠發行穩定幣，發行商又能取得美債收益，因此對實體企業投入發行有很大的吸引力。

立基美債與美元 美元穩定幣規模快速提升

不過，因天才法案規定穩定幣發行商僅能購買短債，美國聯準會（Fed）近期宣布降息，可能壓抑穩定幣獲利的可能性。不過台灣亞太監理科技協會秘書長李震華指出，儘管穩定幣現行大多作為加密貨幣交易之用，不過在國際貿易與匯兌、RWA（真實世界資產）等應用領域有發展潛能。

儘管利率波動，不過幣圈對穩定幣後市仍抱持正向看法。李震華說明，虛擬資產要與實體金融產生連結、商機才會持續擴大，美元穩定幣立基於美債與美元，應用場景可擴及全球，因此規模才能快速提升，反之若要發行新台幣穩定幣，新台幣在國際的流通價值就會成為限制。

應用不足 新台幣穩定幣前景受限

近期多有台灣業者釋出發行新台幣穩定幣的意願。台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金表示，新台幣穩定幣的應用場景可能在於國際貿易與跨境匯兌，但我國的金融機構監管嚴格，合規挑戰高；金管會也不太可能開放以穩定幣購買台股，應用場景不足，市場前景相對受限。

李震華認為，企業支付與跨境支付才是新台幣穩定幣最有潛力的使用場景，不過發行穩定幣的關鍵仍是「有人願意使用」，但我國法規為防範投資詐騙，開放以高利率、折扣為誘因的可能性低，對本土業者而言發行成本較高，銀行或許是較有本錢負擔發行的產業。

