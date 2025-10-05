10月進入非夏月電價 平均一期電費少千元

十月起民生住宅用戶也進入「非夏月電價」，台電表示，各段級距單價將較夏月電價降一至二成，估算平均每戶電費月降四成，一期電費帳單可少約一千元。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕十月起民生電價平均調漲三．一二％，但民生住宅用戶也進入「非夏月電價」期間。台電表示，各段級距單價將較夏月電價降一至二成，估算平均每戶電費月降四成，一期電費帳單可少約一千元。

平均每戶電費月降4成

台電指出，自一九八九年起參考美日英等國推動「季節電價」制度至今，在全年平均電價不變前提下，藉由夏月與非夏月差別電價，反映供電成本差異，引導用戶節約用電。

請繼續往下閱讀...

其中，一千四百多萬戶的民生住宅、小商家等夏月電價為六到九月、為期四個月，非夏月為十月到隔年五月、共八個月。

但用電占全台逾六成的二．五萬戶高壓、特高壓用戶，自二〇二三年起夏月改從五月十六日執行到十月十五日，夏月電價實施達五個月，十月十六日起到隔年的五月十五日則為非夏月電價。

台電說明，夏季用電需求較大，供電成本提高，但住宅每月用電一二〇度以下、約三八三萬戶，不論在夏月或非夏月，單價都維持不變，最新單價為每度一．七八元，其餘五段級距的非夏月電價，會比夏月少約十一至二十一％。

台電試算，以每戶家庭平均夏月每月四二八度、非夏月每月三〇五度計算，十月起非夏月電費，每戶可月少約五百元，一期兩個月的電費帳單就會少約一千元。

另，九月中的電價費率審議會決議，因民生住宅電價部分級距電價長期低於供電成本，今年十月起民生電價平均微調三．一二％。在各級距單價當中，以一千度以上用戶每度調漲〇．四元較多，使非夏月單價來到七．〇三元、衝破七字頭，夏月單價更高、有八．八六元，逼近九元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法