中國拋1兆美元投資 交換美放寬國安限制

彭博報導，中國提出對美國投資一兆美元，以此要求美方撤除針對中企在美投資與貿易所設的國安限制。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，中國正推動川普取消中國在美交易的國安限制，並提出一兆美元（三十．四兆台幣）的投資構想，若相關提案達成協議，將顛覆美國長達十年的對中政策，美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）直言，允許中國對美投資激增將是對北京的重大讓步，美國形同成為「一帶一路」倡議的一部分。

前副國安顧問博明警告：形同將美國納入一帶一路

知情人士表示，上月美中馬德里貿易會談中，中國談判代表也要求降低在美設廠中企使用中國零組件與原料的關稅。一兆美元是之前中方代表提出的數字，目前雙方正在討論的潛在投資規模尚不明朗。

請繼續往下閱讀...

報導指出，在馬德里會談後，美國貿易代表葛里爾受訪表示，雙方討論了「中國公司在美國的投資環境」。幾天後，中國國家主席習近平致電美國總統川普，敦促對中國企業投資美國創造條件。

報導指出，中國上述提議是其一系列大膽要求的一部分，其中包括敦促美國改變數十年的對台立場，這是華府的另一條紅線。相關提議恐改變美國對中國的貿易立場，在川普第一任期時的相關貿易談判聚焦美國出口產品的採購，而非對美投資，投資領域向來受到美國嚴格的國安審查。

對中鷹派批：對北京重大讓步

川普第一任期時的副國安顧問博明表示，允許中國對美投資激增，將是對北京的重大讓步，「這相當於美國成為『一帶一路』倡議的一部分」。他意指二〇一三年中國推動的一兆多美元全球基建支出計畫，以提振其經濟與安全利益，及其政治影響力。

川普自一月上任以來，一再宣稱已取得十七兆美元的投資承諾。他也表示，他與中國的首要任務是「達成一項重大協議」。

任何同意中國大規模投資的協議，將代表過去十年兩國政策的大幅逆轉。一名知情者說，中國對美的大型投資將面臨其他阻礙，因近年越來越多州對中資自行實施管制措施。但能進入全球最大消費市場對中國是好事，北京正在疲軟內需及就業縮減之中苦苦掙扎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法