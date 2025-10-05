中國陷通縮泥淖 西進傳產慘虧破表

中國正陷入改革開放以來最慘的通貨緊縮，情勢較2008年全球金融海嘯時期更加嚴峻；台股的塑化、玻璃、造紙與不銹鋼等西進傳產股也被拖下水。（美聯社檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中國正陷入改革開放以來最慘的通貨緊縮，情勢較二〇〇八年全球金融海嘯時期更加嚴峻；台股的塑化、玻璃、造紙與不銹鋼等西進傳產股也被拖下水。台玻今年認列轉投資中國事業虧損恐創紀錄；台塑雖較去年同期虧損縮小，但仍列認虧前五名；電線電纜龍頭廠華新，因中國內需疲弱，不銹鋼事業變成拖油瓶；台灣兩大造紙廠榮成與永豐餘則陷入虧損泥淖。

塑化、玻璃、造紙、不銹鋼最大苦主

中國八月消費者物價指數（CPI）跌幅不僅超出預期，且是三個月來再度跌破零，生產者物價指數（PPI）年減幅度雖縮小，但已連續三十五個月陷入負值；這顯示供需失衡惡化，衝擊企業資產負債表，更壓低了家庭收入與擴大政府赤字。

相較於自台匯往中國累積金額逾新台幣三一八億元，台玻「非中」投資二千萬元不到，僅是在美國設立一家銷售公司。台玻西進最風光是二〇二一年，受惠平板玻璃價格大幅上漲，當年認列獲利破百億元；但根據最新半年報，台玻上半年認列轉投資中國子公司虧損合計逾十億元，較去年同期大增數倍，全年恐打破去年西進認虧紀錄，也拖累台玻連續六季虧損。

二〇二一年也是台塑三寶中國獲利最亮眼的一年，認列獲利年增近四倍，之後就翻轉向下，去年創下西進史上最慘紀錄；今年上半年逐漸回穩，南亞認列獲利逾十億元、台化認列虧損縮小到一．四億元，台塑靠著台塑集團熱電（寧波）公司的汽電共生發電業務認列獲利六．七億，上半年認列虧損也縮小至九．二億元。

華新上半年認列杭州華新電力線纜獲利一．四億元，但受中國不銹鋼市場低迷拖累，華新上半年認列煙台華新不銹鋼虧損約七．八億元、江陰華新特殊合金材料也認虧二．四億元，西進不銹鋼事業依然是拖油瓶。

榮成與永豐餘雙雙列入上半年台股西進虧損前十大。榮成中國轉投資的造紙事業，包括江蘇榮成環保科技、湖北榮成再生科技及無錫榮成環保科技等均虧成一片，上半年合計認列西進虧損破十億；永豐餘上半年認列中國事業虧損也超過七億。

