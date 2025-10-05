供應鏈移轉 台股「非中投資」首破10兆

台股西進倒退嚕 非中投資創新高（資料來源︰股市觀測站 製表整理︰財經新聞群組 圖︰中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕美中各領域對抗加劇，台股公司全球布局正發生結構性轉變，除了「非中」市場累積投資首度突破新台幣十兆元，今年上半年「西進」也首見「倒退嚕」，且匯回超過匯出金額逾倍。

上半年「西進」也首見倒退嚕 匯回金額比匯出多一倍

根據最新統計，到今年上半年止，上市櫃公司赴中國投資家數合計一二〇〇家、占比約四十六％，累計自台灣匯出投資金額達二兆六八三七億元，較二〇二四年底減少約一五九九億元；雖然歸因於匯率變動影響所致，但卻是台股公司「西進」累積投資出現首次「倒退嚕」。

不僅如此，今年上半年台股公司匯出西進金額僅約四十五億元、但匯回金額達九十五億餘元，也出現首見的新增赴中投資金額僅為匯回的一半不到。

相較於西進投資首見衰退，台股「非中」投資到上半年止已衝上十兆二三六七億元，僅半年就增加四四〇八億元，隨著台積電加碼對美投資帶動供應鏈同行，今年全年有望再度突破兆元，挑戰新高紀錄。

台積電赴美設廠帶動

台股上半年投資美國破1.6兆

台股公司非中投資成長最快的是美國，到今年上半年止已破一．六兆元。川普在之前任期的二〇一八年中啟動美中貿易戰，當年底台股公司赴美期末投資餘額僅約三九〇〇億元，到今年第二季底已大增逾一．二兆，而同期間赴中投資金額增加不到二〇〇億。

台股公司非中投資增加的主因，在於企業的全球戰略布局，包括透過併購或新設海外子公司、海外子公司擴廠、營運資金需求，以及參與現金增資等活動。

