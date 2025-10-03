美簽證大緊縮 科技業憂人才庫乾涸

超過二十位半導體產業的高層主管警告川普政府，擬議的簽證收緊政策可能會導致重要的人才庫萎縮，並破壞美國擴大晶片製造業的努力。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，超過二十位半導體產業的高層主管（包括兩名不願具名的執行長）警告川普政府，擬議的簽證收緊政策可能會導致重要的人才庫萎縮，並破壞美國擴大晶片製造業的努力。

這些主管反對美國國土安全部一項對F-1學生簽證實施更嚴格限制的計畫，由於此簽證是科技業人才來源的重要管道，他們趕在正式規則出爐前發表意見，並與來自學術界的逾一．七萬份意見書一起提交。

一位不願具名的執行長寫道：「我深感不安，全球晶片霸主地位的競爭正在加劇，這些限制措施可能會使美國讓位給移民政策更為寬鬆的國家。」

半導體產業協會（SIA）表示，到二〇三〇年，該產業將出現近六．七萬個職缺，其中約二十六％職位需要碩士或博士學位。

今年八月提出的學生簽證改革方案，給晶片產業帶來了額外的挑戰，因為該產業正努力因應川普政府的另一項決定，即對多數新申請H-1B簽證者收取十萬美元的費用。儘管半導體製造商對此多半保持沉默，幾家大型公司卻面臨了僱用外籍技術勞工時新增的數百萬美元費用。

整體而言，簽證政策的改變，凸顯了川普總統打擊移民政策，與其提高國內製造業產能、以確保領先中國的目標之間，矛盾日益加劇。

白宮發言人羅傑斯拒絕就學生簽證政策的改變發表評論，但強調H-1B簽證政策透過阻止企業濫用制度並壓低工資，進而將美國勞工放在首位，同時為希望僱用高技術外籍工人的美國企業提供了確定性。

在H-1B簽證政策改變後幾天，輝達執行長黃仁勳強調移民作為人才來源的正面意義，但未批評川普政府的政策。黃仁勳說：「我們希望所有最聰明的人才都來美國，移民對我們公司非常重要，對我們國家的未來也至關重要。」

