台積︰在台投資計畫不變

〔記者洪友芳、蘇金鳳／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克日前釋出台美晶片製造五五分，引發台灣關注與議論；台積電昨表示，該公司在台灣投資計畫不變，北中南持續建廠擴產，至於台中二期建廠是否在今年底開工，要看行政機關程序的進度而定。

中科管理局正進行中科二期擴建案公共工程的趕工，預計水土保持工程完成後，本月提供台積電進駐動工建廠；中科管理局昨表示，目前皆依進度進行中，預計台積電第四季開工期程不變。

台積電計畫在中科二期建置一點四奈米先進製程的超級大型晶圓廠，台積電已將中科二期建廠計畫編號為晶圓二十五廠（Fab 25），規劃興建四座一點四奈米晶圓廠，首座新廠預計二〇二七年底進行風險性試產，二〇二八年下半年量產，初期月產能規劃約五萬片。

台積電先進製程領先，通吃人工智慧（AI）訂單，外資看好台積電營運，紛上修台積電目標價，最高達一六〇〇元；台積電股價昨大漲四十元，收在一三六五元，再創新天價，三大法人齊買，共買超八八四〇張，市值達三十五．三九兆元也創新高，市值占台股比重超過四成。

