經部︰美將提供在地協助 創台式產業聚落

經濟部次長何晉滄指出，有關廠商在美打造產業聚落，美方未來會在行政程序與水電、土地等基礎設施方面給予協助。（記者叢昌瑾攝）

我分享過去經驗 美將給予行政程序、水電土地等基礎設施支援

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部次長何晉滄日前赴美參與台美第五輪關稅談判，他昨天受訪指出，有關廠商在美打造產業聚落議題，部分企業、電電公會都曾有評估或考察，美方未來會在行政程序與水電、土地等基礎設施方面給予協助，台灣也提供過去發展園區與產業聚落的經驗與美方交流。

台灣與美談判磋商，提出「台灣模式」透過G2G（政府對政府）合作，共同開發產業聚落；由於電電公會先前已提出在美國、墨西哥邊境設立科學園區規劃，外界關切這與我向美方提出的「台灣模式」是否相同？何晉滄回應，電電公會前理事長李詩欽時期就曾率業者赴美墨考察，海外設園區議題是業界需求，政府與公會、廠商都有保持密切聯繫，並將產業需求納入，與美方洽談，公會若需要相關協助，可與政府合作。

何晉滄表示，台灣發展產業聚落的相關經驗已和美國交流，美方也有「正面回應」，將在行政程序、水電、土地基礎設施與簽證相關法規等給予支持。他強調，「美方了解一個成功園區，絕對不是只有企業投資意願而已，在地提供相關協助更是成功要件」。

對於赴美參與第五輪實體磋商，何晉滄說，因台灣出口到美國的產品中，約有七成涉及與二三二條款相關的半導體、資通訊等產業界關切議題，而經濟部也負責相關政策，並就產業全面性議題提出相關意見。

台廠布局海外 能量延伸 配套把關 無虞產業外移

先前海外設產業園區令外界擔憂恐造成產業外移，經濟部長龔明鑫已說明，廠商在台灣沒減少反而還增加，廠商是將能力、能量延伸，且投審司也會審議，廠商若是產生外移會有因應配套措施。另外，經濟部已在捷克、日本、美國等設置投資貿易中心，協助廠商海外布局，未來也會將強非美市場拓銷，包括墨西哥、波蘭、印度、菲律賓及東南亞等地。

