關稅談判 打造產業聚落端上桌 鄭麗君：美正面回應 政府對政府合作提議

鄭麗君（中）昨舉行記者會說明談判赴美成果，向美方提出政府對政府打造產業聚落， 獲得美方正面回應。圖左為行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、右為經濟部次長何晉滄。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君上週率團赴美談判，前天返國，昨舉行記者會說明談判成果。鄭麗君表示，此次向美方提出擴大投資美國的「台灣模式」，由企業自主規劃，搭配政府金融信保機制，同時與美國透過G2G（政府對政府）合作打造產業聚落，她並透露，此模式已獲得美方正面回應。

台灣模式投資美國 有別日韓歐盟

鄭麗君強調，「台灣模式」並非單純複製科學園區，也不能簡化成「類科學園區」，因雙方政府角色都很重要；而此模式歷經多次與台灣產業溝通，有別於日、韓、歐盟等的投資方案。

她解釋，「台灣模式」首先是產業投資由企業自主規劃，政府負責整合民間布局。第二、由政府建立金融信保機制，增加對企業金融支持，鼓勵投資。第三、園區開發部分，台灣的科學園區有獨特經驗，不一定完全能在他國複製，但台灣願憑藉經驗，透過台美「G2G」模式合作，創造有利於產業聚落形成的環境，降低企業單打獨鬥的成本與風險。第四為投資環境。鄭說明，我方也向美方表達希望能優化投資環境，提供土地、水電等基礎建設，以及簽證、法規環境等支持。

企業自主規劃 搭配政府金融信保

至於「供應鏈合作」產業業別，政院人士指出，包括半導體及其供應鏈，以及AI伺服器等電子製造服務（EMS）高科技產業。

鄭麗君指出，除協商供應鏈合作外，政府也希望對等關稅再調降且不疊加原稅率，並爭取二三二條款優惠待遇，包含半導體及其延伸品、與其他尚未調查完成的品項。

