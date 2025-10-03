盤勢分析》多頭主導 指數再創新高

台積電昨盤中再寫天價1370元，帶動加權指數一度大漲逾500點，終場上漲395點，收在26378點。（中央社）

市場預期美國連續降息機率提升，加上輝達股價再度創下歷史新高的強勁帶動，權值股台積電（2330）昨盤中再寫天價1370元，帶動加權指數一度大漲逾500點，最高來到2萬6489.79點，同創歷史新高，終場上漲395.48點，收在2萬6378.39點，成交量突破5000億元、來到5066.83億元。

三大法人動向部分，外資昨日買超234.1億元、投信賣超4.4億元、自營商買超88.23億元，合計買超約317.92億元；外資台指期淨空單昨增加838口，累積外資台指期淨空單約2.3萬口。

保德信市值動能50ETF（009803）經理人張芷菱指出，AI概念股再度強勢出擊，晶圓龍頭大廠股價再度創下歷史高點，市場關注16日法說會最新訊息，除樂觀看待全年營收可望達到高標，且有機會釋出AI強勁需求及消費電子展望樂觀。

元大投顧分析，多頭依舊握有主導權，除留意上漲動能維持在5日均量之上外，也要觀察後市不宜出現價跌量增的背離走勢。（記者張慧雯）

