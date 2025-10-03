財經青紅燈》台灣比韓國更早消失？

台灣今年前8月新生兒僅7萬2778人、年減15.32%，全年幾可確定將連跌11年、續創史上新低，總生育率恐跌破0.8。（資料照）

韓國在2023年總生育率掉到0.72，即婦女一生僅生育0.72個小孩，紐時專欄作家因此撰文〈韓國會消失嗎？〉其實，台灣恐比韓國更早消失！台灣今年前8月新生兒僅7萬2778人、年減15.32%，全年幾可確定將連跌11年、續創史上新低，總生育率恐跌破0.8；而韓國在連跌8年後、去年首度止跌回升，且到今年7月已連續13個月正成長，全年有望回升到0.8。那台灣會不會比韓國更早消失呢？

台灣新生兒數不僅在去年首度未見「龍年效應」，今年前8月持續年減15.32%，全年估僅剩11.4萬人，下滑速度沒踩煞車。減幅有多誇張？以2015年新生兒數的21.3萬人比較，等於一年少掉9.9萬人，更較「五、六年級生」生育高峰時的年均40~42萬人，是僅剩1/3不到！

台灣是僅次於韓國，總生育率倒數第二的國家，比日本約1.15還要不想生（合理替代率至少要2.1）。但被形容將消失的韓國，竟然止跌回升了。因加碼補助生育與龍年效應，韓國從前年的0.72上升至去年的0.75，今年「生」勢更猛；韓國7月新生兒數達2萬1803人、年增5.9%，是連續13個月正成長，累計前7月出生數達14萬7804人、年增7.2%，是1981年以來最佳生育表現，估計今年總生育率可望回升至0.8。

我國出現過二波嬰兒潮，第一波是1958年到1966年、即民國47年次到55年次，每年出生人口都破40萬，9年間出生人口378萬人，2023年起這批「四年級生後段班」、「五年級生前段班」，陸續到了法定退休年齡65歲。

第二波嬰兒潮是1976到1982年、也就是65年次到71年次，這7年間只有1年出生人口沒破40萬，誕生了289萬人，這群六年級生後段班、七年級生前段班，16年後將出現第二波退休潮；這波退休潮將與這十幾年來總生育率屢破底交叉，台灣最嚴重的缺工潮風暴正在形成中。（高嘉和）

