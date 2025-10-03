高力水冷、氫能需求增溫 下半年正向

高力昨股價攻上漲停395元，成交量逾1.2萬張。（記者歐宇祥攝）

散熱事業基期低 整體營運有望逐季走高

〔記者歐宇祥／台北報導〕熱處理廠高力（8996）今年營運持續向上，受惠占營收比重多數的板式熱交換器市況開始回溫，燃料電池、散熱產品下半年拉貨力道增強，且因散熱事業基期較低、成長更強，整體營運有望逐季向上。高力昨股價攻上漲停395元，成交量逾1.2萬張。

全年散熱產品營收比重衝3成

高力旗下有板式熱交換器、氫能領域的燃料電池反應盒（Hot Box）與散熱產品共三大產品線。受惠AI伺服器的水冷散熱需求，散熱產品營收比重加速提升，以CDM（分歧管）與CDU（冷卻液分配裝置）等產品為主力。高力日前預期，全年散熱產品營收比重力拚達30%以上。

高力尚未公告9月營收，不過因為去年板式熱交換氣市況較為壓抑，今年營收相對成長許多，前8月累計營收36.5億元、年增近4成，並創歷年同期新高。

法人認為，高力的板式熱交換器今年出貨持穩，Hot Box、散熱扮演主要成長動能，且因訂單能見度佳，需求將持續到年底。

高力因金屬焊接等技術能力強，首要切入的水冷散熱產品為CDM，並著力耕耘In-Row CDU（列間冷卻分配單元）、快接頭等水冷零組件，下半年有望逐步放量。展望AI伺服器與AI資料中心需求持續提升，除散熱事業外，氫能領域也有望受惠商機，帶動長線營運。

法人認為，下半年因輝達（NVIDIA）GB系列伺服器與CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器持續導入水冷散熱，需求將持續擴張，有利於供應商營運。而高力除現有的台灣、中國產能外，泰國新廠規劃最快在2026年至2027年投產，將持續增加產能，以支應散熱領域客戶之所需。

