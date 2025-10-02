財經青紅燈》虛坪改革 必先喊漲

內政部研擬改革「虛坪」，主要針對停車位車道、免計容積項目等兩大項進行檢討。（記者徐義平攝）

公設比高已是台灣現行新建住宅普遍現象，但並非所有都是灌水，得先行釐清有多少是必要、有多少是所謂的「虛坪」。10多年來較引起討論的「虛坪」改革，就是雨遮、屋簷從2011年前申請建照的住宅採計坪計價，2011至2017年間過渡到採行計坪不計價，最後在2018年新申請建照的建案全數採行不計坪不計價，即現行全台住宅光是雨遮、屋簷，就有3種登記制度，但最終市場還是以總價來做為判斷。

雨遮、屋簷曾被戲稱為「鳥站的地方」，卻以土星環方式，一圈又一圈的圍繞在建築物外觀上，更誇張的是當時雨遮、屋簷的面積占全戶坪數比重，最高甚至可達8%，即買1戶50坪住宅，有4坪是買建築物外面給鳥站的地方。

內政部拋出雨遮、屋簷不計坪也不計價的制度，當時業者普遍出現2類說法，就是不蓋雨遮跟屋簷，不然就是要漲房價。回顧該制度上路時間點為2018年，而2016年全年買賣移轉棟數僅24.54萬棟，為史上買氣最冷的1年，制度上路時間點正值房市谷底緩步復甦，業者若真的透過大漲房價來表達對制度不滿，民眾也不會輕易買單，更別說有上市老牌建商在制度上路前過渡階段，預售屋時就先採行不計坪不計價，成屋後再以「回饋」形式登記雨遮坪數，且當時不只有1個建案這樣做。

如今內政部再度進行「虛坪」改革，重點放在檢討容積計算、停車位空間分配及一般電梯增列為免計容積項目，其中車位面積登記方式引發最多討論，包括未買車位者不用再幫忙負擔車道面積與費用，預計整個改革，沒買車位的民眾公設比可有感降低，可想而知，此時「喊漲」聲浪必定再度出現。

但目前正值買氣冰凍，房價盤整階段，加上車位價格已相當高，台北市豪宅1個可高達1千萬元，新竹以北多數新案也高達200至300萬元，甚至超過300萬元，後續漲價將挑戰民眾接受度。

