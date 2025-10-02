自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》價漲量縮 嚴控持股水位

2025/10/02 05:30

外幣匯率行情表（10/01）外幣匯率行情表（10/01）

昨日在權值股台積電（2330）、AI及記憶體族群簇擁下，加權指數一度大漲逾500點、盤中最高來到2萬6325點，不過，指數大漲賣壓出籠，尾盤僅收漲162.37點，收在2萬5982.91點，成交量約4688.4億元。

元大投顧分析，短線大盤進入價漲量縮格局，類股快速輪動與獲利了結心態將限制上檔空間。（資料照）元大投顧分析，短線大盤進入價漲量縮格局，類股快速輪動與獲利了結心態將限制上檔空間。（資料照）

外資昨買超126.65億元、投信買超3.27億元、自營商買超32.97億元，3大法人合計買超162.89億元；外資台指期淨空單昨增加419口，累積外資期貨淨空單近2.23萬口。

野村投信表示，短線連假前賣壓使得技術面轉弱，但中長期仍具多項結構性利多支撐，包括AI伺服器出貨進入高峰、台積電CoWoS擴產、以及美國科技資本支出持續成長，科技股基本面穩健，回檔反而提供逢低布局機會。

元大投顧認為，聯準會主席鮑爾示警股市估值過高，引發美股高檔震盪，加上美國財政部長與商務部長相繼點名台灣幾乎壟斷先進晶片生產的風險，導致市場氛圍轉趨謹慎，季線正乖離一度拉開至9.6%，創下5月以來最大差距，歷史經驗都將面臨校正回歸模式。

元大投顧分析，短線大盤進入價漲量縮格局，類股快速輪動與獲利了結心態將限制上檔空間，由於操作難度提高，投資人應嚴控持股水位。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財