熱門股》受惠美AI建設 神達股價吃補

法人指出，隨著神達產品組合改善、高階產品占比提升及產能擴張，未來幾個月營收可望穩步增溫。（資料照）

電子大廠神達（3706）持續受惠於AI伺服器高成長趨勢，透過擴充全球產能與升級技術，逐步提升營運表現，與大客戶甲骨文在液冷散熱領域的合作更受市場期待，激勵神達昨股價爆量上漲，終場收在91元，漲幅3.76%。

外資昨買超神達8605張、投信買超234張、自營商買超2227張，3大法人合計買超1萬1066張。法人指出，隨著神達產品組合改善、高階產品占比提升以及在美產能擴張，未來幾個月營收可望穩步增溫，加上主要美系客戶現階段的AI基礎設施需求仍然強勁，有利於進一步支持成長動能。

請繼續往下閱讀...

神達下半年開始向北美市場供應液冷AI伺服器機櫃，除了在加州擴產，台灣竹南新廠第3季更增添營運柴火，越南河內新廠預計本季導入量產，儘管美方貿易政策後續可能再現變動，但管理層已經言明，公司接單並未受到影響。

（記者方韋傑）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法