中鋼集團 9月出貨量優於目標

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）昨公布9月集團出貨量，中鋼和中龍合併出貨量突破80萬噸，較目標多2.3萬噸，為連續2個月成長，且內銷與外銷同步續增。中鋼指出，主因客戶補庫存與部分急單需求帶動，顯示鋼市需求有逐步自「谷底反彈」態勢。

中鋼指出，集團內銷出貨合計44.1萬噸，比目標多1.1萬噸，主要是下游客戶出現補庫與部分急單需求；外銷出貨合計38.2萬噸，也比目標多出1.2萬噸，受惠氣候穩定，各地區出貨順暢。整體而言，集團9月出貨82.3萬噸，較8月增加3.1萬噸。

相較過去90萬、100萬噸起跳，中鋼今年出貨明顯受到美國關稅衝擊，6至8月單月出貨量都未達80萬噸，所幸8月之後出貨連2個月增加，有擺脫低迷態勢。

中鋼表示，自美國宣布關稅以來，鋼材進口減少，部分鋼材庫存應已見低點，加上中國政策嚴控新產能、壓縮落後產能並推動削減產量，預期未來鋼材可能較為吃緊。

中鋼認為，越南等東南亞國家在基建、工業園區與大型交通工程加速推動下，鋼材需求有逐漸自谷底反彈態勢。

