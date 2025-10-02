自由電子報
受惠貨物稅加碼政策 新車領牌數月增9％

2025/10/02 05:30

9月全台新車領牌數達3萬2227輛，較8月成長9%。（記者楊雅民攝）9月全台新車領牌數達3萬2227輛，較8月成長9%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕9月全台新車銷量出爐，雖然9月大多天數為民俗月，但受惠政府公布貨物稅加碼政策，原先觀望的消費者回歸購車，帶動9月全台新車領牌數達3萬2227輛，較8月成長9.4%，但仍較去年同期減少11.8%。

民俗月影響小 9月售出3.2萬輛

其中，進口車領牌數1萬6228輛，較8月成長12.8%，但年減13.1%，市占率則站上50.4%。豪華進口車9月領牌8484輛，月增13.5%、年減18.9%。

累計1~9月全台新車領牌數29萬6137輛，年減13.9%；而其中進口車14萬3704輛，年減13.3%，市占率48.5%。

和泰汽車（2207）代理的TOYOTA

+Lexus汽車9月領牌數1萬143輛、年減18.2%；累計前9月領牌11萬2240輛，年減1.4%，市占率37.9%。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI

+CMC+MG汽車9月領牌數3351輛、年減3%，前9月領牌數3萬1772輛、年減23%，市占率10.7%。

裕日車（2227）旗下的NISSAN

+INFINITI汽車9月領牌1041輛、年減31.3%；前9月領牌數共9526輛，年減26.7%，市占率3.2%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車9月領牌1459輛，年減1.6%；累計1~9月領牌數1萬3454輛，年減21.7%，市占率4.5%。

預期10月上看3.8萬輛

豪華進口車包括M.Benz、BMW、VOLVO、PORSCHE等，9月領牌數分別為1429、1320、648與345輛，雖仍較去年同期大減逾3成，但已較8月大幅反彈。

車商表示，10月預期政府將推出購車貨物稅補助細部辦法，有望再次推升購車需求及加速領牌，預估10月新車領牌總數將達3萬8000輛，可望較去年同期成長15%。

