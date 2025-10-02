近8年最冷 六都前9月買氣年減28％

六都前9月買賣移轉棟數僅15.18萬棟、年減幅達28％。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市越來越冷！根據最新發布數據，六都九月買賣移轉棟數僅一．六萬棟、年減近三成，前九月累積僅十五．一八萬棟、年減幅達二十八％，是近八年來同期最冷，也是自一九九九年有統計以來的同期第四低。

根據六都地政局最新數據，對比前一個月，僅台北市月增四％，其它五都全數衰退，又以高雄市月減幅最大、達十二％；且第三季六都移轉棟數合計僅近五．一六萬棟、年減近三成。

請繼續往下閱讀...

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股已上衝二．六萬點，但資金與信心並未同步反映到房市，推估是過去房價漲太多，加上目前政策對於房貸仍偏向緊縮，造成第三季房市買氣平淡，但可觀察近期房市開始有築底跡象，且交易量不再破底。

新青安貸款排除在「銀行法」第七十二條之二的放款比率限制之外後，永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，後續對新青安的族群或首購族在貸款取得與排撥時間上應可緩解，房市政策面鬆綁提供一定正向影響，但相關政策能否轉化為實際成交，仍需一段時間檢驗。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛則表示，就算新青安排除在「銀行法」第七十二條之二上限之外，實際上首購本來就是房市剛性需求，只是排撥過久而延遲過戶，對促進新的進場意願效用不大。

他認為，政府解決的是房貸亂象、而非房市交易結構，且央行對換屋協處時間的調整，甚至還出現屋主售屋壓力的反效果，加上央行在年底前都無放寬信用管制的打算，房市交易量恐將持續探底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法