半導體獨強 8月製造業燈號連4藍

台經院昨公布八月製造業景氣信號，半導體業轉呈持平綠燈，呈現科技業獨強。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院指出，八月製造業景氣燈號連四月呈象徵景氣衰退的藍燈，僅半導體業轉呈持平綠燈，呈現科技業獨強、傳產持續低迷的局面。學者指出，目前與AI（人工智慧）沾上邊的產業呈現榮景，包括晶片、伺服器，傳產仍苦於市場疲弱與海外同業競爭。

台經院昨公布八月製造業景氣信號值九．二四分，較上月微幅上升〇．八八分，連四個月亮起衰退藍燈，主因科技產品出貨、接單動能延續及新台幣匯率轉貶，加上美國對等關稅帶來的衝擊淡化，但產業表現兩極化，僅半導體業轉呈綠燈，傳產仍一片藍燈。

台經院指出，僅半導體業受惠於AI應用需求強勁及消費性電子新品備貨潮，景氣燈號由代表低迷的黃藍燈，轉為持平的綠燈，其餘多數產業景氣仍停留在低迷的藍燈區間，使八月製造業整體景氣燈號續呈衰退藍燈。

中經院昨也發布九月製造業採購經理人指數（PMI）四十八．三％，較上月微幅回升〇．四個百分點，但仍低於五十％的景氣榮枯線，已是連四個月緊縮。

觀察六大產業，僅電力暨機械設備產業中斷連兩個月緊縮轉為擴張。中經院副院長陳信宏說明，主因是反映美國對電力設備的需求，並非工具機景氣轉好。

中研院經濟所研究員簡錦漢指出，目前與AI、資料中心沾上邊的產業都非常好，包括晶片、伺服器、重電等，但傳產仍較辛苦；中經院副研究員陳馨蕙亦指出，機械業被視為一片慘淡，但聚焦在半導體設備、電力設備及機器人的部分卻呈現成長。

