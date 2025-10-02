關稅衝擊需求 台日中製造業均放緩

南韓9月PMI升至50.7，為今年1月以來首度擴張。（路透資料照）

標普全球公布亞洲多國9月PMI 普遍跌落榮枯線以下

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國需求減弱和美國成長放緩，加上川普總統的對等關稅衝擊，日本、台灣、中國、馬來西亞等亞洲主要經濟體九月的製造業活動陷入萎縮，南韓則轉為正成長，但前景取決於與美國的貿易協議。

標普全球（S&P Global）週三公布數據顯示，半導體重鎮台灣、日本和馬來西亞九月製造業採購經理人指數（PMI）都低於五十的景氣榮枯線，菲律賓也跌破五十；南韓和泰國製造業活動則加速，印尼雖放緩，但仍處於擴張區間。

九月指數是八月七日實施對等關稅後，首度涵蓋完整一個月的製造業PMI數據。標普全球表示，台灣九月PMI由四十七．四進一步降至四十六．八，主因為美國關稅衝擊需求；日本由四十九．七降至四十八．五，降幅為六個月最大，因產出和新訂單猛降。

中國連續6個月萎縮

中國九月PMI為四十九．八，為連續第六個月萎縮，創下二〇一九年以來最長紀錄，主要也是因為內需疲弱和美國關稅衝擊。

凱投宏觀（Capital Economics）新興市場經學家坦頓（Shivaan Tandon）表示：「多數亞洲國家九月PMI數據依舊疲弱，預期該區的製造業活動短期內很難好轉。在成長預計放緩，通膨可能受控下，亞洲各國央行預料將進一步鬆綁政策。」

南韓為1月後再擴張

南韓九月PMI則由四十八．三升至五十．七，為今年一月以來首度擴張，受惠於三月以來新訂單首度增加及就業成長。但南韓出口商的前景取決於與美國的貿易談判，美國同意將南韓進口產品關稅由二十五％降至十五％，但南韓要向美國投資三五〇〇億美元作為交換，目前兩國談判陷入僵局，卡在南韓擔憂外匯存底不足。

