熱門股》3大法人齊買 緯創漲停創2年新高

緯創昨股價終場收在漲停價140.5元，創逾2年新高價。（資料照）

電子代工大廠緯創（3231）受惠北美雲端服務供應商客戶持續擴大AI基礎設施資本支出，加上集團關係企業、伺服器大廠緯穎（6669）週4台北新總部大樓即將動土，象徵營運將邁入新里程碑，昨日股價上演慶祝行情，緯創終場收在漲停價140.5元，創逾2年新高價，成交量10.8萬張。

外資昨買超緯創1萬3170張、投信買超6172張、自營商買超1350張，3大法人合計買超2萬692張；法人表示，在美系客戶催動AI伺服器訂單需求下，緯創可望隨著美國新產能明年第1季陸續啟用，出貨量進一步創高，生產的品項涵蓋輝達GB200、GB300機櫃，後續也將導入其他新一代的AI伺服器產品線。

緯創現以台灣新竹、高雄承接AI相關高階產品，管理層看好第3季AI出貨加速，第4季續強。儘管AI系統產品毛利率較低，但隨著製造規模擴大、製程效率提升，有助提升整體獲利品質。（記者方韋傑）

