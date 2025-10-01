財經青紅燈》慣老闆該收手了！

巨大遭美方指控涉及強迫勞動，勞動部表示將盡速入廠實地了解。（資料照）

勞動部26日拍板最低工資連10漲，月薪由2016年的2萬8元調漲至2026年的2萬9500元、漲幅47.4%；時薪由120元調漲至196元、漲幅63.3%；若從國內薪資水準來看，近10年來台灣低薪、高工時的問題確有改善。然而，美國海關（CBP）9月24日針對巨大集團台灣製造據點發布「暫扣令」，這是台灣製造業首度被指控涉及「強迫勞動」，雖然實際情況仍待釐清，但對我國無疑是一記警鐘，顯示台灣勞動環境仍存在不少問題，政府及企業均應積極應對。

過去台灣低薪、高工時問題頗受詬病，尤其馬政府時代祭出「大專畢業生至企業職場實習方案」，即俗稱的「22K方案」，該方案產生「定錨效應」，導致青年所得一度大倒退。蔡政府上台後，最低工資連年調漲，帶動國內薪資跟進調漲，青年所得持續創新高，薪資停滯情況也有所改善。根據主計總處資料，工業及服務業平均經常性薪資由2016年的3萬9217元增至2024年的4萬6450元，總薪資由2015年的4萬9257元增至2024年的6萬984元，且2024年經常性薪資年增2.77%、總薪資年增4.39%，分別為25年及14年最大增幅。

不過，最低工資及薪資水準的提升，可能不是所有的本勞及移工均受惠，部分弱勢勞工的就業情況、工作環境等仍待改善，所謂的「慣老闆」不在少數。這次CBP指控巨大涉及濫用弱勢地位、扣薪及過度加班等問題，確實不能視為「個案」，目前仍存在於部分職場，CBP祭出「暫扣令」，不論是否「項莊舞劍，意在沛公」，「強迫勞動」已成為企業不可輕忽的風險，政府應盡力協助企業避免風險，企業也應自行檢視勞動條件是否合規，說白一點，就是「慣老闆」該收手了，企業與員工一同成長才是正途。（鄭琪芳）

