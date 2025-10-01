盤勢分析》9月漲1587點 短線看月線支撐

統一證券指出，台股技術指標轉弱，陷入高檔震盪，短線密切留意月線支撐。 （資料照）

因美國總統川普祭出新一波關稅，加上投信季底結帳與連假效應，台股上週5重挫，所幸連假期間美股4大指數持穩，台股昨展開反彈，由台積電（2330）率領AI概念股、半導體、記憶體、PCB等族群強攻，加權指數一度大漲近400點，企圖重回26000點大關，可惜最後一盤台積電出現大單摜壓，台股漲幅收斂，終場上漲240.22點，收在25820.54點，收復10日線，但成交量縮至4376億元。加權指數9月大漲1587.44點或6.55%，月K連5紅，第3季上漲3564.52點或16.01%，季線連2紅。

3大法人昨合計買超134億元，其中外資買超65.5億元、投信買超8.5億元、自營商買超59.9億元；外資台指期淨空單昨減少3189口，累計外資台指期淨空單約2.19萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日加權指數反彈接近26000點關卡但量縮，成交量不足4500億元，將面臨高檔壓力，未來2週還有連假影響，將使得內資波段操作意願降低；記憶體在上週急跌後止穩反彈，供需失衡下股價及報價將可反映到年底，緯創（3231）漲停帶動資金重回老AI及散熱族群，近期影響較重大為232條款對半導體影響，可注意外資後續動作。

統一證券指出，台股技術指標轉弱，陷入高檔震盪，近來美國商務部放話要和台灣晶片五五分生產、美國政府10月可能關門等議題需再觀察，短線密切留意月線支撐。（記者卓怡君）

