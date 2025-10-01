反制健喬 健亞擬辦私募引進白衣騎士

健亞暨浩宇生醫董事長陳正。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）計畫公開收購另一家藥廠健亞（4130）恐有變數！健亞昨召開臨時董事會，通過將辦理私募增資案，預計引進策略性投資人，就是所謂的白衣騎士，健亞董事長陳正也再度發出公開信呼籲健亞股東，不要將手中持股賣給健喬。

健亞董座籲勿將股票賣健喬

健喬在9月中董事會通過，將以每股24元非合意公開收購健亞15-30%股權，收購期間為9月17日至10月7日；不過健亞董事會日前表態，認為收購價偏低，昨日陳正直接呼籲，希望股東「不要把手中的股票賣給健喬，讓我們共同守護健亞，守護台灣不缺藥的未來。」

請繼續往下閱讀...

健亞此次私募案預計私募8萬張，若私募完成，健亞股本將膨脹至19.49億元，私募股將占股本41%，就算健喬透過公開收購取得目前30%股權，屆時也因私募股本膨脹持股比重降至17.6%。

健亞表示，辦理私募主要是為實現長期累積研發動能、降低關稅對新藥研發商業化之影響、滿足短鏈供應需求、強化國際市場布局，並充實新藥產品線，需引進策略夥伴，以利公司長期經營與業務發展。

陳正昨透過公開信指出，健亞多年來深耕研發與製造，這些產能與努力是台灣的重要資產，但健喬過去曾出售瑞安大藥廠的廠房與土地，讓台灣失去一部分製藥產能。若健亞也被收購，產品極可能被轉移，將導致救命藥物停產，藥品不是普通商品，關係到人的生命，台灣需要有自己的藥品供應韌性，不能冒著缺藥的風險。

他呼籲股東，股價的數字可以被計算，但是30多年的努力和信念，不能只用24元來衡量，這是攸關未來的時刻，請股東不要把手中的股票賣給健喬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法