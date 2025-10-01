自由電子報
因應美國關稅衝擊 獎助僱用製造業失業勞工 每人每月6千

2025/10/01 05:30

因應美國關稅衝擊製造業，勞動部昨天宣布推動「勞工就業通計畫」。（資料照）因應美國關稅衝擊製造業，勞動部昨天宣布推動「勞工就業通計畫」。（資料照）

勞工就業通計畫上路 最長補助六個月

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國關稅衝擊製造業，勞動部昨天宣布推動「勞工就業通計畫」，擴大鎖定製造業離職、失業勞工，只要經公立就業服務機構推介、失業三十日以上，各行業雇主若予僱用，將可申請每人每月六千元僱用獎助、最長補助六個月。

為鼓勵聘用中高齡、原住民及二度就業婦女，勞動部原已提供雇主獎勵，但考量美國關稅衝擊一般製造業勞工，因此擴大範圍；只要在三月三十日後失業、離職的製造業勞工，已具備足夠技能，至公立就服機構登記輔導，失業達三十日以上，雇主經推介後採按月計酬、全時方式僱用，且滿三十日以上，即可申請僱用獎助。

若失業勞工技能不符合職缺要求，可透過「先僱後訓」，勞動部補助雇主每人每月一萬二〇〇〇元訓練費，最長三個月，同一年度內申請額度最高可達一八〇萬元；若製造業勞工為中高齡等特定對象，就服機構將依據勞工身分，輔導就業擇優給予補助。

