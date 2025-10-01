自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

刷卡繳稅大揭密 金額前15％扛9成稅

2025/10/01 05:30

刷卡繳稅金額前15％ 貢獻9成稅收刷卡繳稅金額前15％ 貢獻9成稅收

逾65歲族群繳稅破137萬居冠

〔記者李靚慧／台北報導〕根據聯合信用卡中心最新統計，今年信用卡繳稅金額高達二二〇〇億元，再創歷史新高。其中九成稅收來自納稅金額前十五％、即繳稅十萬元以上者；四十五至六十五歲納稅金額貢獻超過五成，六十五歲以上族群平均繳稅金額超過一三七萬元，居各年齡層之首，且該族群繳稅中位數七．七萬元，更是二十五歲以下中位數四一七三元的近十九倍。

根據統計，納稅金額前一％納稅人，貢獻超過一半稅收，繳納總金額占整體信用卡繳稅總金額的五十三．六六％，相較起來，筆數占四十．七九％、繳納金額在一萬元以下，僅貢獻整體稅收金額的一．一五％，顯示稅負集中化的現象。

聯卡中心分析，今年信用卡繳稅平均單筆金額約為十五．六萬元，是中位數（約一．三九萬元）的十一．二倍，也凸顯少數高稅負族群繳納的金額將整體平均值大幅拉高。

數據也顯示，六十五歲以上族群平均單筆繳稅金額超過一三七萬元，是所有年齡層之冠；且在前一％的繳稅大戶中，六十五歲以上族群雖然筆數僅占二十一．〇一％，但金額貢獻度卻高達三十四．一四％，是貢獻最大的年齡層。

另依持卡人帳單地進行分析，北市持卡人繳稅總額居全國各行政區之首，占比三十六．〇六％，大幅領先其他縣市，平均繳稅單筆金額約三十．五萬元，位居全國第二，僅次於新竹市的三十二萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財