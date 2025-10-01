刷卡繳稅大揭密 金額前15％扛9成稅

刷卡繳稅金額前15％ 貢獻9成稅收

逾65歲族群繳稅破137萬居冠

〔記者李靚慧／台北報導〕根據聯合信用卡中心最新統計，今年信用卡繳稅金額高達二二〇〇億元，再創歷史新高。其中九成稅收來自納稅金額前十五％、即繳稅十萬元以上者；四十五至六十五歲納稅金額貢獻超過五成，六十五歲以上族群平均繳稅金額超過一三七萬元，居各年齡層之首，且該族群繳稅中位數七．七萬元，更是二十五歲以下中位數四一七三元的近十九倍。

根據統計，納稅金額前一％納稅人，貢獻超過一半稅收，繳納總金額占整體信用卡繳稅總金額的五十三．六六％，相較起來，筆數占四十．七九％、繳納金額在一萬元以下，僅貢獻整體稅收金額的一．一五％，顯示稅負集中化的現象。

聯卡中心分析，今年信用卡繳稅平均單筆金額約為十五．六萬元，是中位數（約一．三九萬元）的十一．二倍，也凸顯少數高稅負族群繳納的金額將整體平均值大幅拉高。

數據也顯示，六十五歲以上族群平均單筆繳稅金額超過一三七萬元，是所有年齡層之冠；且在前一％的繳稅大戶中，六十五歲以上族群雖然筆數僅占二十一．〇一％，但金額貢獻度卻高達三十四．一四％，是貢獻最大的年齡層。

另依持卡人帳單地進行分析，北市持卡人繳稅總額居全國各行政區之首，占比三十六．〇六％，大幅領先其他縣市，平均繳稅單筆金額約三十．五萬元，位居全國第二，僅次於新竹市的三十二萬元。

