中大消費者信心6指標 僅買股上升

中央大學台灣經濟發展研究中心發布9月消費者信心指數（CCI）調查，僅投資股票時機的一項指標上升。（中央社）

〔記者廖家寧／台北報導〕中央大學台灣經濟發展研究中心昨發布九月消費者信心指數（CCI）調查，總指數六十四．六九點，較上月上升一．三八點；調查顯示，僅投資股票時機的一項指標上升，其餘五項指標均下降，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會及購買耐久性財貨。中心執行長吳大任分析，雖然AI（人工智慧）熱潮帶動台股創新高，但美國關稅政策具高度不確定性，仍為隱憂。

CCI六項指標中，唯一上升的是「未來半年投資股票時機」，本月調查為五十一．六八點，較上月大幅上升二十．四八點。



下降幅度最多的是「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為九十．七點，較上月下降三．八三點；下降幅度第二為「未來半年國內經濟景氣」，本月為七十六．一八點，較上月下降二．九九點；下降幅度第三的為「未來半年家庭經濟狀況」，本月為七十二．五四點，較上月下降二．六一點。「未來半年就業機會」也較上月下降二．〇五點，「未來半年物價水準」則較上月下降〇．七七點。

吳大任指出，台積電股價頻創新高、推升台股指數也一路走高，主要當然是台灣在AI供應鏈中扮演關鍵角色，但台股還是太熱；他提醒，美國商務部長盧特尼克提出台美晶片製造「五五分」構想，加上美國可依據「貿易擴張法」第二三二條款，持續針對半導體與資通訊等產業調查，這對台灣相關供應鏈都將是不小風險。

