232條款開鍘 木材關稅10%、櫥櫃25%

美國總統川普週一簽署總統公告，將對進口木材課徵10％關稅，進口廚櫃、浴室櫃與軟墊家具課徵25％關稅。（法新社資料照）

14日開徵 未與美達成協議國家 明年起關稅上看50%

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普週一簽署總統公告，將對進口木材課徵十％關稅，進口廚櫃、浴室櫃與軟墊家具課徵二十五％關稅。該公告說，相關進口產品侵害美國國家安全，因此依據一九七四年貿易法的二三二條款課徵新關稅。

依據該公告，相關關稅訂於十月十四日生效，而自明年一月一日起，來自未與美國達成貿易協議國家的軟墊木材產品將課徵三十％關稅，櫥櫃與浴室櫃關稅則翻倍至五十％。

川普上週表示，將從十月一日起對專利藥品課徵一〇〇％關稅、重型卡車二十五％關稅、櫥櫃五十％關稅。該總統公告是此三個產業中第一個關稅生效的產業，時間較原訂延後兩週。

公告指出，木材產品的進口正削弱美國經濟，導致木材加工廠持續面臨關廠、木製品供應鏈干擾、國內木材產業式微等威脅。聲明說，「由於美國木材產業的現狀，美國或許無法滿足對國防與關鍵基礎建設至關重要的木材產品的需求」。

加拿大是美國最大的軟木材供應國，將受相關關稅嚴重衝擊。加拿大的木材已面臨美國三十五％的反傾銷與反補貼關稅。

美商會反對︰提高建築成本

美國商會反對課徵木材進口關稅，表示「進口這些產品並不構成國安風險，反而升高美國企業與房屋建築的成本，削弱美國紙業的出口實力」。

國外電影也面臨課100％關稅

川普週一也表示，將對所有在美國境外製作的電影課徵一〇〇％關稅。此史無前例的舉動恐顛覆好萊塢的全球商業模式。

路透報導，此舉顯示川普將貿易保護主義政策延伸入文化產業的意願，對重度依賴國際票房收入，以及跨境共同製片的電影公司帶來不確定性。

川普在其社群平台「真相社群」發文說，「我們的電影製作業務被其他國家從美國偷走了，就像從幼兒手中偷走糖果一樣；因此，為了解決這個長久且永無止境的問題，我將對在美國境外製作的任何與所有電影課徵一〇〇％關稅。」目前不清楚川普將引用什麼法律對境外製作的電影課徵一〇〇％關稅及實施時程。

