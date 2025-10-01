美擴大黑名單 納上榜實體子公司

美國政府擴大貿易黑名單，將上榜「實體清單」企業的子公司自動納入管制名單，新規對中國實體的衝擊最顯著。（歐新社資料照）

補上科技出口管制漏洞 中國華為、海康威視、大疆被點名首當其衝

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國政府擴大貿易黑名單，將上榜「實體清單」企業的子公司自動納入管制名單，以避免黑名單企業透過子公司，規避美國對晶片及製造設備等科技產品的出口管制。華爾街日報指出，此措施將威脅數以百計的中國企業，標誌著美中科技競賽的最新一輪交鋒。

根據週一公布於美國「聯邦公報」，並於週二立即生效的新規，由「實體清單」企業持股五十％以上的子公司及關聯企業將被自動納入該管制黑名單中。

請繼續往下閱讀...

美國商務部工業與安全局（BIS）局長凱斯勒說，「長久以來，相關漏洞讓損害美國國安與外交政策利益的出口得以進行。在本屆政府任內，BIS正堵住漏洞，確保出口管控按預期發揮作用」。

路透報導，雖然美國「實體清單」上的企業來自全球各國，但這項新規對中國實體的衝擊最顯著。中國科技巨頭華為、監視器大廠海康威視與無人機製造商大疆創新是可能受影響的公司之一，許多華為子公司已被列入「實體清單」，但並非全部入榜。

鎖定數千家中俄隱形子公司

美國將構成美國國家安全與外交政策風險的企業列入「實體清單」，目前上榜的三四〇〇家企業中，有一一〇〇家是中國公司。

總部位於洛杉磯的資料分析公司卡隆（Kharon）的分析師指出，這項新規將使全球近一百個國家的數千家隱形子公司被出口管制鎖定，其中以俄羅斯與中國為絕大多數。

中國商務部強烈批評美國此項新規定，表示「美國此舉性質極其惡劣；相關規則是美方泛化國家安全、濫用出口管制的又一典型例證，嚴重損害受波及企業的正當合法權益，嚴重破壞全球產業鏈、供應鏈的安全穩定」。

美國推出此新規的時機令人有些意外，因為美中正進行貿易談判。此舉強化了對中國的出口管制，這與華府近期放寬出口中國輝達H20等人工智慧（AI）晶片的做法形成對比。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法