書劍集》川普的衝擊與經濟再穩定

不確定或許有利於投機，但對實體經濟的好處並不太多，尤其是在經濟陷於衰退或危機時，恐慌或不確定的情緒常會攀高。二〇二五年的經濟不確定性指數隨著美國總統川普就任後的各項施政而居高不下，並與金融市場交錯作用，使資產價格震幅加劇，提高經濟展望的疑慮。

不確定性相當於風險，衡量一向不易。美國史丹佛大學教授Nick Bloom等三人以主要報紙出現的經濟或政策不確定相關名詞的數量，計算各國或全球的經濟政策不確定性，提出量化的「經濟政策不確定性」指數。政策不確定性指數愈高，代表更難捉摸政策的方向，在一般情況下，指數是在一〇〇上下。

在二〇〇一年網路泡沫、二〇〇八年全球金融海嘯時，經濟政策不確定指數都曾處在高峰，不過多在三〇〇之下。根據三位學者編製的資料，美國經濟政策不確定性指數在新冠肺炎疫情擴散後的二〇二〇年三月急遽升高，當時最高的時間點是發生在五月，月指數超過五〇〇，其後雖然下滑，但川普上任後再度猛升，二〇二五年四月甚至超過七〇〇。

若擴大觀察「全球經濟政策不確定性指數」，在二〇一八年之前，指數多在二〇〇之下，二〇二〇年三月雖曾上升至四〇〇以上，但接著快速下滑，直到川普勝選、上任後再快速走高，二〇二五年三月甚至接近六〇〇。

在不確定性提高時，經濟參與者的決策相對會較謹慎。廠商可能延後投資，同時凍結勞動力，裁員偏低，新增職缺也減少，這是美國目前發生的現象；而個人因對未來收入與工作的信心受到影響，則可能減少消費。投資與消費二大經濟成長的支柱，都會因而趨於保守。三週前歐洲央行召開貨幣政策會議後，曾發布對總體經濟的預測，也認為更高的美國關稅與貿易政策不確定性，將使歐元區二〇二五至二〇二七年期間實質國內生產毛額（GDP）成長的展望，累積減少〇．七個百分點。

幾次經濟不確定指數大升，都伴隨著經濟衰退，目前需要步步為營；然而，當關稅、政策利率的想像塵埃落定後，個人或企業、政府的因應，將更有依據。或許要在川普政府的震撼教育後，反而能夠清出更穩定的成長空間。

